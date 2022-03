PS5: de nouvelles fonctionnalités déployées ce mercredi, le taux de rafraîchissement variable confirmé pour «les prochains mois»

Partager







Après avoir été testées en phase bêta au cours des dernières semaines, de nouvelles fonctionnalités débarquent ce mercredi sur PS5 et PS4, dans le cadre d’une mise à jour système déployée il y a quelques heures.

Cette nouvelle version offrira entre autres des options revues pour les groupes d’amis sur les consoles de Sony, de même qu’une interface améliorée de différentes façons sur PS5.

Plus spécifiquement, une des grandes nouveautés de la mise à jour sera la possibilité sur PS4 et PS5 de créer deux types de groupes (Party): ouverts ou fermés.

Ceux qui sont ouverts seront visibles par tous les amis des membres du groupe en question, lesquels pourront à leur tour le rejoindre. Quant aux groupes fermés, ils seront visibles et accessibles seulement aux joueurs invités.

Le menu des groupes sera aussi légèrement revu sur la PS5, tandis que les utilisateurs de la PS4 pourront désormais ajuster individuellement le volume de chaque joueur dans un chat vocal, comme sur la plus récente console de Sony.

Toujours sur la PS5, le menu «Game Base» aura droit à quelques modifications en étant divisé en trois onglets accessibles depuis le menu rapide: Amis, Partys et Messages.

Image courtoisie Sony

Par le fait même, les cartes de trophées seront également mises à jour.

Image courtoisie Sony

Dans le rayon des fonctionnalités d’accessibilité, la PS5 proposera sinon désormais de transformer l’audio 3D ou stéréo en flux mono pour des écouteurs.

Le taux de rafraîchissement variable sur la PS5 prévu «dans les prochains mois»

Par ailleurs, PlayStation a profité du lancement de sa dernière mise à jour système pour annoncer que son équipe travaillait sur la prise en charge du taux de rafraîchissement variable (VRR) sur la PS5.

La fonctionnalité, qui aura pour effet de synchroniser «de façon dynamique» le taux de rafraîchissement à la sortie vidéo de la PS5, devrait apparaître «dans les prochains mois» sur la console.

«Les performances visuelles des jeux PS5 seront accrues grâce à la réduction ou à l’élimination des artefacts visuels comme les problèmes de cadence de trame ou de déchirement d’écran. Beaucoup de jeux PS5 s’en trouveront plus fluides, avec un rendu des scènes instantané, des graphismes plus nets et une latence de saisie réduite», explique la marque dans un billet de blogue.

Pour en bénéficier, il faudra toutefois avec un écran ou un téléviseur compatible HDMI 2.1.

