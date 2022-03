Stranger Things 4: Netflix partage plein de photos de la nouvelle saison

Partager







La quatrième saison de la célèbre série Stranger Things arrive à grands pas. Netflix a partagé 12 photos, qui présentent de nouveaux personnages et des lieux étranges.

Si vous avez déjà vu les nombreux aperçus de la saison 4 partagés par Netflix, vous n’allez pas être surpris de constater que le bon Jim Hopper est bel et bien de retour. On retrouve aussi Joyce, Mike, Dustin, Lucas, Nancy, Jonathan, Steve, Will, Max, Erica, Robin et même Murray, l’étrange complotiste. Bref, tout le monde est là.

Difficile de dire où se trouvent les personnages sur ces images. Sont-ils à Hawkins? En Californie?

Il y a également quelques nouveaux visages. Sont-ils de nouveaux amis de la bande de Stranger Things, ou de nouveaux adversaires? En tout cas, personne a l'air heureux sur ces images.

Stranger Things 4 débarque sur Netflix le 27 mai 2022.

