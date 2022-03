Voici ce qu’il faut savoir de la saga qui oppose le maire de Québec Bruno Marchand à la CAQ

Partager







Les réseaux sociaux se sont enflammés, hier, devant le maire de Québec Bruno Marchand qui a accusé le gouvernement de la Coalition Avenir Québec (CAQ) de «démoniser les transports en commun» et de travailler à sa réélection sans se soucier des changements climatiques. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette saga.

Tout a commencé mardi lorsque Le Journal de Québec a révélé que le gouvernement de François Legault s’oppose à la mise en place d’une portion de route partagée sur le boulevard René-Lévesque, à Québec, pour y intégrer un tramway.

Cette portion de route partagée, sur environ 500 mètres, ralentirait les déplacements des automobilistes, déplore la CAQ.

Illustration d’archives, Ville de Québec Design du futur tramway.

Principal bailleur de fond du tramway, le gouvernement refuse de donner son appui au projet sans l’abandon de cette configuration, ont laissé savoir des ministres mercredi matin.

«Le maire de Québec dit qu’il ne veut pas faire une guerre à l’automobile, qu’il le prouve et qu’il arrête de polluer l’existence des conducteurs avec des projets comme ça!» a lancé le ministre de la Transformation numérique Éric Caire.

Il s’est par la suite rétracté sur son compte Twitter.

Ce matin, je suis allé trop loin. Même si j'ai un désaccord avec le maire @brunomarchand quant au tramway, il est une personne de bonne foi et son intention n'est pas de polluer l'existence des automobilistes. Les citoyens ont des questions légitimes et la Ville doit y répondre. — Éric Caire (@ericcaire) March 23, 2022

Quelques heures plus tard, le maire de Québec Bruno Marchand tenait une conférence de presse où il a accusé la CAQ de «mener une attaque en règle contre la Ville de Québec» et de «démoniser les transports en commun».

«L’étalement urbain c’est un problème. Je l’assume: je viens juste dire ce que les études disent. On n’arrive pas à atteindre nos cibles de réduction des gaz à effet de serre entre autres en raison du transport et entre autres en raison de l’étalement urbain qui est toujours plus grand», a-t-il lancé.

« Je pense qu’il faut arrêter de voir la politique comme quelque chose pour garder sa job, a-t-il ajouté. Ce qui nourrit le cynisme, c’est des politiciens qui ne sont pas capable de penser plus loin alors que les enjeux actuels nous imposent de penser pour 10, 15, 20 ans.»

Il n’en fallait pas plus pour que les réseaux sociaux s’enflamment.

Bruno Marchand c'est la grande (et bonne) surprise des élections municipales. On en a besoin de plus comme lui, à tous les niveaux https://t.co/JMoITxEqcU — Harfang des Neiges (@HarfangDneiges) March 23, 2022

Bravo @brunomarchand d’être fâché au 98,5 contre la politique court-terme de la CAQ en transport et de penser aux générations futures avec votre tram. #Québec #VilleModerne — Léa Stréliskyiv 💛💙 (@LeaStreliski) March 23, 2022

J'écoute le maire de Québec, et je peux vous dire que je découvre un grand, grand leader.



"Notre travail comme élus, c'est éviter l'étallement urbain". @brunomarchand j'ai les larmes aux yeux.



Pragmatique, cartésien, clair, net et précis.#polqc

(1/x)@C_Savard — Jacques Nacouzi (@jacouzi) March 23, 2022

Quelqu’un peut modifier la chanson pour « Yes: Let’s talk about Bruno ! » ce serait dans le ton aujourd’hui pour le tram de Québec #transport 🤣🤣🚋🎤🎼 bravo @brunomarchand pour ta sortie d’aujourd’hui @UMQuebec pic.twitter.com/sVqKIsG10C — Berube Isabelle (@IsaBerube) March 23, 2022

Ben voyons il est donc ben bon lui. Si seulement @Val_Plante était restée authentique et fonceuse comme ça, on en aurait fait plus!



Bravo à @brunomarchand. Surtout, ne changez pas, continuez à donner l’exemple. https://t.co/4sjGAwQ4n1 — Émilie Bonnier (@EmBonnier) March 24, 2022

Des élus ont aussi salué sa sortie.