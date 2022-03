À VOIR: Une conseillère du Dakota du Nord remet un homophobe à sa place

Partager







On est en 2022 et on ne se mettra pas la tête dans le sable, il existe plusieurs orientations sexuelles. Si ce concept est compris et respecté par la plupart d’entre nous, il reste quand même une minorité de gens pour qui, deux hommes ou deux femmes qui sont en couple, ça n'a aucun sens. Heureusement, certaines personnes se lèvent et combattent l’ignorance directement à la source.

«Je suis une habitante de Minot, je paye mes taxes et surtout, je suis un être humain.»

C’est le cas de la première conseillère municipale ouvertement lesbienne à être élue à Minot au Dakota du Nord, Carrie Evans. En poste depuis juin 2020, elle se fait la voix de la communauté LGBTQ dans un État majoritairement républicain.

Récemment, une vidéo de la conseillère est devenue virale alors qu’elle remet un homophobe à sa place. Dans la vidéo datant de 2020, on peut voir et entendre Carrie Evans répondre à l’homme qui se plaignait qu’un drapeau de la communauté LGBTQ soit hissé dans sa ville.

