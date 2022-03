Dracula: Nicolas Cage est un régal pour les yeux en costume pour le film Renfield [PHOTOS]

Partager







Vous est-il déjà arrivé de poser votre regard sur quelque chose de si beau, si incroyable, que votre cœur fait un bond dans votre poitrine?

Oui, on parle bien ici du bon Nicolas Cage, qui incarnera nul autre que le comte Dracula dans la comédie d’horreur Renfield, qui se penchera plus précisément sur le valet instable de l’iconique vampire.

Le magazine People a ainsi partagé de premières images de l’acteur sur le plateau de tournage du long-métrage, costumé pour le rôle, et, évidemment, c’est à couper le souffle.

Props to People for scoring the first-look at Nicolas Cage's Dracula in the upcoming Universal Monsters movie Renfield. Loving what I'm seeing here. Reminds me a bit of Christopher Lee's Dracula! https://t.co/5Sg0CZfLlr pic.twitter.com/aAXapqzTNU — John Squires (@FreddyInSpace) March 23, 2022

Cage y apparaît les cheveux peignés par l’arrière, le teint pâle et les lèvres mauves, vêtu d’un long costume rouge en velours, les ongles bien pointus et les doigts couverts de bagues. On retrouve aussi un médaillon, tout ce qu’il y a de plus comtal, accroché à son cou.

À première vue, l’ensemble n’est pas sans rappeler les moutures plus classiques du personnage, comme celles interprétées par les légendaires Christopher Lee et Bela Lugosi. Pour sa part, Nicolas Cage a affirmé plus tôt cette semaine lors d'une entrevue avec GQ qu’il s’était notamment inspiré du Thin White Duke, l’un des alter ego de David Bowie, pour façonner sa version de Dracula. Bref, ça promet.

Rappelons que Cage donnera la réplique à Nicholas Hoult, qui incarnera le rôle-titre, aux côtés également d’Awkwafina et de Ben Schwartz.

Renfield sera réalisé par Chris McKay (The Lego Batman Movie) et scénarisé par Ryan Ridley (Rick and Morty), en se basant sur une histoire de Robert Kirkman, l’auteur derrière The Walking Dead.

D’ici la sortie de Renfield au cinéma en avril 2023, on pourra entre autres voir Nicolas Cage incarner une version fictive de lui-même dans The Unbearable Weight of Massive Talent, en salle le 22 avril prochain.

