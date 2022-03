Jusqu'à 150$ d'économies sur l'Apple Watch 6 pour un temps limité

Partager







Jusqu’au 31 mars, économisez jusqu’à 150$ sur les montres intelligentes Apple Watch 6.

Une petite sélection de la série 6 fait partie de la promotion sur les accessoires techno prêt-à-porter en cours chez Best Buy Canada. Les modèles en solde sont offerts en deux tailles: 40mm et 44mm, et quelques choix de couleurs à partir de 399,99 $.

Cette montre intelligente est un accessoire parfait pour vous accompagner partout, que ce soit en déplacement, au travail, à la maison ou au gym. Elle permet également de prendre les appels et répondre aux textos directement du poignet, tout en surveillant votre santé et votre activité physique en continu.

Pour profiter de l’offre en cours sur les montres intelligentes Apple Watch 6, c’est par ici.

