Les îles privées du pédophile Jeffrey Epstein en vente pour 125 millions de dollars

Si vous avez énormément d’argent et souhaitez vivre sur une île teintée par les atrocités qui s’y sont produites, c’est votre jour de chance.

Les tristement célèbres îles privées de l’homme d’affaires déchu et décédé Jeffrey Epstein seront bientôt en vente pour la somme «modique» de 125 millions de dollars américains.

C’est sur ces îles des Caraïbes qu’Epstein aurait accueilli certains des hommes les plus riches et puissants sur Terre, incluant de la royauté, des chefs d'État et des titans du monde des affaires.

C’est aussi sur ces îles que des filles mineures affirment avoir été exploitées sexuellement par certains de ces mêmes hommes.

Little St. James et Great St. James ont été achetées par Epstein en 1998 et en 2916, respectivement. Selon ce que rapporte le Wall Street Journal, la petite île aurait été achetée pour 7,95 millions et la grande pour 18 millions.

En 2019, le millionnaire a été arrêté pour trafic sexuel à son aéroport privé du New Jersey. Un mois plus tard, il a été retrouvé mort dans une cellule de prison à New York.

Avec l’aide de sa compagne, la socialite déchue Ghislaine Maxwell, Epstein faisait venir des adolescentes sur son île, où elles étaient ensuite abusées.

Les avoirs de Jeffrey Epstein, qui valaient autour d’un milliard de dollars au moment de son arrestation, sont évalués aujourd’hui à autour de 275 millions de dollars.

