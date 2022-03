Miley Cyrus va bien malgré la foudre qui a touché son avion

Partager







Miley Cyrus a été contrainte d'annuler son spectacle au Paraguay suite à un incident aérien qui aurait pu mal finir.

La chanteuse a rassuré les fans qui ont appris la désagréable mésaventure qu’elle et son équipe ont connu alors qu’ils se rendaient en avion à Asunción, au Paraguay, pour se produire au festival de musique Asunciónico.

Son avion, pris dans un important orage, a été touché par la foudre.

L’urgence de la situation a empêché la star d’entrer dans le pays et l’a contrainte à annuler son spectacle du 23 mars.

La jeune femme de 29 ans a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux montrant un éclair à l'extérieur de la fenêtre de son avion qui a provoqué un choc chez les personnes dans la cabine.

«À mes fans et à toutes les personnes inquiètes après avoir entendu parler de mon vol pour Asunción. Notre avion a été pris dans une tempête majeure et inattendue et été frappé par un éclair. Mon équipage, mon groupe, mes amis et ma famille qui voyageaient tous avec moi sont sains et saufs après un atterrissage d'urgence. Nous n'avons malheureusement pas pu nous rendre au Paraguay. JE VOUS AIME», a-t-elle écrit.

La chanteuse de Midnight Sky est actuellement en tournée en Amérique du Sud.

Elle s'est récemment produite à Bogota, en Colombie, et doit chanter au festival Lollapalooza à São Paulo, au Brésil.

Le premier jour du festival Asunciónico, qui devait accueillir Machine Gun Kelly, Doja Cat et les Foo Fighters, a été annulé mardi en raison des conditions météorologiques extrêmes.

