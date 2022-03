Rappel: voici tout ce que vous devez faire si vous avez un test positif à la COVID-19

Partager







Alors que les nouveaux cas de COVID-19 sont en hausse un peu partout dans la province (et que le premier ministre François Legault a annoncé avoir contracté le virus), on vous a préparé un petit guide de ce qu’il faut faire (ou ne pas faire) après avoir reçu un résultat positif à un test de dépistage.

• À lire aussi: Plus de 2000 nouveaux cas au Québec: trop tôt pour enlever le masque?

• À lire aussi: Forte hausse des hospitalisations au Québec

Que dois-je faire si j’ai des symptômes?

Dès qu'on ressent des symptômes de la COVID-19, il faut faire un test rapide à la maison.

Voici un petit rappel des symptômes de la COVID-19 :

Fièvre

Perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût

Toux

Essoufflement

Difficulté à respirer

Mal de gorge

Nez qui coule ou congestion nasale

Maux de tête

Grande fatigue

Douleurs musculaires généralisées

Perte d’appétit importante

Nausées ou vomissements

Maux de gorge

Diarrhée

On peut facilement se procurer une boîte de cinq tests dans la plupart des pharmacies du Québec. On peut même en réserver sur le portail Clic Santé.

Tous les Québécois ont droit à une boîte gratuite par tranche de 30 jours. Il vaut mieux en avoir à la maison avant de ressentir des symptômes.

Que dois-je faire si j’obtiens un résultat positif?

Si vous avez un résultat positif, vous devez vous isoler pour un minimum de cinq jours après le début des symptômes. Si vous êtes asymptomatique, l’isolement débute lorsque vous recevez un résultat positif.

Après cinq jours, vous pouvez reprendre vos activités si vos symptômes diminuent et que vous avez cessé de faire de la fièvre depuis au moins 24 heures (sans avoir pris de médication contre la fièvre). Sinon, vous devez poursuivre votre isolement à la maison pour cinq jours supplémentaires.

Durant les cinq jours suivant votre isolement, vous devez impérativement porter un masque lors de toute interaction sociale et garder une distance de 2 mètres avec les autres.

Si vous n’avez pas reçu deux doses de vaccin, vous devez vous isoler à la maison pour dix jours à partir de la date de début des symptômes. Si vous êtes asymptomatique, il faut s’isoler à partir de la date du prélèvement.

Les personnes immunodéprimées ou qui ont été hospitalisées aux soins intensifs pour la COVID-19 doivent quant à elles s’isoler à la maison pendant 21 jours à partir de la date de début des symptômes.

Si j’obtiens un résultat négatif, mais que j’ai des symptômes, qu’est-ce que je dois faire?

Vous pourriez avoir contracté la COVID-19 sans avoir obtenu un résultat positif à un test de dépistage rapide. Ces derniers sont moins sensibles (et donc moins efficaces) que les tests PCR.

Généralement, il y a «une bonne corrélation entre la positivité et la capacité à transmettre l’infection», explique Alain Lamarre, professeur-chercheur en immunologie et virologie à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS).

Lorsqu’on obtient un résultat positif, ça signifie qu’on a une bonne quantité de virus dans nos voies respiratoires et qu’on pourrait facilement transmettre l’infection, poursuit M. Lamarre.

À l’inverse, si on a un résultat négatif et qu’on a des symptômes légers, ça veut dire que la COVID-19 n’est pas suffisamment imprégnée dans notre corps. Ainsi, «les chances de transmettre [la maladie aux autres] sont beaucoup moins grandes».

«Si on est négatif, en général, on n’est pas infectieux alors on peut vaquer à ses occupations», conclut le spécialiste en immunologie.

Quoi faire si votre enfant de moins de 12 ans a un test positif?

Comme un adulte, un enfant de moins de 12 ans qui reçoit un résultat positif doit s’isoler pour une période minimale de cinq jours à partir du début des symptômes ou du moment où le test a été effectué.

Après cinq jours, l’enfant doit refaire un test rapide. S’il est négatif, que ses symptômes s’améliorent et qu’il ne fait plus de fièvre depuis au moins 24 heures, il peut recommencer à sortir.

Si le résultat du test est positif, il doit rester en isolement pour cinq jours supplémentaires.

Une fois sorti de l’isolement, l’enfant doit, pour les cinq jours suivants, porter le masque lors de toute interaction sociale, sauf pour les enfants du préscolaire et des services de garde. Il doit aussi, autant que possible, respecter la distanciation sociale.

Si j’habite avec d’autres personnes et que j’obtiens un résultat positif, je fais quoi?

Dès que vous avez des symptômes, il faut garder une distance de 2 mètres avec ceux avec qui vous habitez. Portez un couvre-visage si vous devez vous approcher à moins de 2 mètres d’une autre personne.

Autant que possible, isolez-vous dans une pièce de la maison, même pour manger et dormir.

Si vous le pouvez, utilisez une salle de bain qui vous est réservée. Sinon, désinfectez la salle de bain commune après chaque utilisation.

Aérez souvent la maison et votre chambre en ouvrant une fenêtre, si la météo le permet.

Même si ces conseils peuvent contribuer à diminuer les risques, ça n’élimine pas complètement le danger, prévient Alain Lamarre. «La contagiosité est grande avec Omicron, alors si on habite dans une même maison, dans un même appartement, les chances de transmettre à une autre personne sont assez élevées», insiste-t-il.