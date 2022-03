Sprint final vers les Oscars : Voici 8 films à ne pas manquer

Partager







À quelques jours des Oscars, vous vous demandez quels chefs d'œuvres voir pour être prêts à regarder la cérémonie de remise de prix en pleine connaissance de cause? Pas de soucis, on a concocté la liste parfaite pour vous.

Chaque année, l’Académie remet des statuettes dorées aux films (longs et courts) et aux artisans du cinéma qui se sont le plus démarqués durant l’année.

2022 marque la 94e édition des Oscars et, en plus des 10 longs-métrages dans la course pour le prix ultime du meilleur film, plusieurs autres œuvres sont nommées dans diverses catégories. Ça en fait beaucoup, et il est normal de se demander où donner de la tête!

Voici donc les 8 films à voir absolument avant les Oscars du 27 mars 2022, et pourquoi.

1. The Power of the Dog

Si vous n’avez qu’un film à voir, on vous conseille fortement d’accorder deux heures à ce film qui se trouve sur Netflix. The Power of the Dog domine la course aux Oscars avec le plus grand nombre de nominations pour un total de 12. En plus d’être en lice pour le meilleur film, la réalisatrice Jane Campion est elle aussi nommée, tout comme la directrice de la photographie, Ari Wegner. Celle-ci n’est que la deuxième femme de l’histoire des Oscars à être nommée dans cette catégorie.

2. Dune

Que la science-fiction soit votre truc ou non, les images à couper le souffle de Dune ont de quoi plaire à n’importe qui. Réalisé par notre Denis Villeneuve national, le film a récolté pas moins de 10 nominations, dont une pour le québécois Patrice Vermette qui signe les décors. Dune est un véritable tour de force technique et visuel qui mérite d’être vu.

3. Drive My Car

Comme le film coréen Parasite l’a fait en 2020, Drive My Car pourrait être le second film nommé dans les catégories du meilleur film et du meilleur film international à remporter les deux statuettes. Le film japonais réalisé par Ryusuke Hamaguchi dure près de trois heures, donc armez-vous de patience, mais chaque minute saura vous émerveiller et vous toucher.

4. West Side Story

Pourquoi refaire un film adoré du public comme West Side Story? La question mérite d’être posée, mais la réponse est simplement : Steven Spielberg. La réputation du réalisateur légendaire n’est plus à faire, et il est à son meilleur à la tête de ce drame musical. De plus, le film a marqué à jamais l’histoire grâce à la nomination d’Ariana DeBose pour son rôle de soutien. DeBose est la première femme racisée ouvertement queer en nomination dans la catégorie.

5. Flee

En voyant Flee, vous couvrez pas moins de trois catégories différentes puisque le film pourrait remporter le titre de meilleur film d’animation, meilleur documentaire et meilleur film étranger. Cette coproduction danoise, française, norvégienne et suédoise met en images l’histoire vraie d’un jeune homme qui a fui l'Afghanistan alors qu’il était toujours mineur. Le mélange d’animation et d’images d’archive raconte la touchante histoire à la perfection.

6. King Richard

Ce film raconte la montée au sommet des athlètes de tennis Serena et Venus Williams, mais du point de vue de leur père et coach, Richard Williams. Will Smith reçoit sa troisième nomination pour son interprétation du rôle principal. Le film est aussi nommé pour la meilleure chanson originale, Be Alive, performée par nulle autre que Beyoncé. Il n’est pas rare qu’une biographie dramatisée soit prisée aux Oscars, un genre cinématographique particulièrement affectionné de l’Académie.

7. CODA

CODA est un acronyme de Child of deaf adults, ou enfant entendant de parents sourds. Le film raconte l’histoire d’une jeune femme qui est la seule dans sa famille a ne pas être sourde. Elle rêve de chanter, mais doit aider l’entreprise familiale. Oui, il s’agit d’une adaptation du film français La Famille Bélier sorti en 2014 et donc du second remake avec West Side Story à se retrouver dans la catégorie du meilleur film en 2022. Fait amusant, le seul remake à avoir remporté la statuette dorée est The Departed en 2006, une adaptation de Martin Scorsese du film hongkongais de 2002, Infernal Affairs.

8. Belfast

Finalement, plongez en plein dans le conflit nord-irlandais des années 60 avec Belfast. Le récit autobiographique réalisé par Kenneth Branagh a récolté 7 nominations cette année. On suit une famille de la classe ouvrière protestante qui tente de garder la tête hors de l’eau malgré la tension dans leur ville. Tous les acteurs offrent des performances réalistes et touchantes et l’utilisation du noir et blanc aide nous aide à voyager dans le temps.

Ne manquez pas les Oscars dimanche le 27 mars 2022 à partir de 20h sur les ondes de CBC.