De l’aluminium carboneutre québécois utilisé pour fabriquer des iPhone SE

L’entreprise québécoise Elysis fournira l’aluminium carboneutre qu’elle produit à Apple pour la fabrication des iPhone SE.

Il s’agit du premier aluminium à être produit sans créer d’émissions carbone durant la fonte, précise Apple.

La technologie utilisée par Elysis, une coentreprise entre Alcoa et Rio Tinto, produit de l’oxygène durant le procédé, plutôt qu’émettre des gaz à effet de serre.

Photo fournie par Apple L’aluminium de l’entreprise québécoise Elysis est le premier à être entièrement carboneutre, produisant de l’oxygène plutôt que des gaz à effet de serre lors de la fonte.

«C’est la première fois que de l’aluminium est produit à cette pureté commerciale, sans aucune émission de gaz à effet de serre et à l’échelle industrielle», a indiqué par communiqué Vincent Christ, PDG d’Elysis.

Elysis affirme que l’utilisation d’hydroélectricité, plutôt que de l’énergie issue des combustibles fossiles, lui permet de produire de l’aluminium carboneutre à partir de son usine de Saguenay.

Carboneutre d’ici 2030?

De son côté, Apple vise à devenir carboneutre à travers sa chaîne d’approvisionnement d’ici 2030. La multinationale a d’ailleurs émis pour 4,7 milliards de dollars US d’obligations vertes pour atteindre son objectif.

Le passage à l’aluminium carboneutre pour son iPhone SE et l’utilisation d’aluminium 100% recyclé pour la production de l'iPad, du MacBook Pro, deu MacBook Air, du Mac mini et de l'Apple Watch a permis à Apple de réduire ses émissions carbone de près de 70% depuis 2015.