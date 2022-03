Grèves mondiales pour le climat: une manifestation tranquille à Montréal

Partager







Une poignée de manifestants étaient réunis, vendredi après-midi, au Monument Georges-Étienne Cartier du mont Royal, à Montréal, pour réclamer la justice climatique à l’occasion d’une grève mondiale pour le climat qui a eu lieu simultanément dans plusieurs villes du Québec et du reste du monde.

Entre 200 et 300 personnes étaient réunies à Montréal pour cette manifestation qui a pris la forme d’un «teach-in» c’est-à-dire une occasion d’apprentissage sur les luttes autochtones et la justice climatique.

Des membres des communautés autochtones ont été invités à prendre la parole.

«Libérons les caribous», a notamment scandé Kuekuatsheu, un membre de la communauté innue de Mashteuiatsh et du collectif Mashk Assi.

Anne-Sophie Poiré Kuekuatsheu, un membre de la communauté innue de Mashteuiatsh et du collectif Mashk Assi a pris la parole lors de la manifestation pour la justice climatique à Montréal le 25 mars 2022, notamment pour réclamer la libération des caribous de Charlevoix.

«On nous a mis en cage, les autochtones, dans des réserves, pour mieux exploiter le territoire. Ils viennent de faire la même chose avec le caribou de Charlevoix, pour mieux exploiter le territoire, pour mieux couper les arbres, encore. C'est pour ça qu'on est venus aujourd'hui, pour sensibiliser», a-t-il expliqué en entrevue.

Malgré la petite foule, il s’est dit surpris et heureux qu’autant de personnes se soient déplacées.

Étudiants en grève

Sur les pancartes des manifestants, on pouvait lire des slogans sur l’urgence climatique comme «J’ai peur» et «On avait dit 1,5°C», «People Not Profit», un slogan souvent utilisé dans les manifestations pour la justice sociale et climatique, «Land Back», en référence aux luttes autochtones.

Cette manifestation qui s’est déroulée dans le calme était organisée par une coalition de groupes étudiants, environnementaux et autochtones.

Plusieurs associations étudiantes s'étaient donné un mandat pour l’occasion. Selon la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social (CEVES), 87 000 étudiants étaient en grève aujourd’hui.

Partout à travers le monde

Des manifestations similaires devaient également avoir lieu à Québec, Sherbrooke et Joliette, mais aussi dans plusieurs autres villes à travers le monde, dont Paris, Stockholm, Milan, Budapest, Madrid et des centaines d’autres.

Ces grèves mondiales pour le climat découlent d’une initiative de la militante suédoise Greta Thunberg lancée en 2018. Le mouvement s’était quelque peu essoufflé avec la pandémie, mais il reprend du galon récemment avec la levée des mesures sanitaires dans plusieurs pays.