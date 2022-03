Il existe une Pizza Ferrero Rocher sur le nouveau menu brunch du Tiramisu X Passé Composé

Partager







Alerte à tous les amateurs de chocolats Ferrero Rocher et d’assiettes brunch complètement décadentes : le restaurant Tiramisu propose un nouveau menu élaboré en collaboration avec le chef Arnaud Glay du Passé Composé.

Le menu brunch Più Che Perfetto, qui signifie plus que parfait en français, est disponible les samedis et dimanches entre 10h et 15h.

Parmi les plats du menu se trouve une pizza déjeuner vraiment pas comme les autres : la Pizza Ferrero Rocher!

La pâte à pizza est garnie de ganache au chocolat et noisette, de yogourt praliné, d’une poire caramélisée et tranchée, de vanille, de noisette. Du sucre à glacer est saupoudré pour la touche finale. Ce plat des plus décadents coûte 18$.

Plusieurs autres plats du menu font tout autant saliver comme les pains briochés avec œuf poché et chips de calabrese, le yogourt de Bufala et son granola noix de coco et sésame, ou encore une autre pizza, mais cette fois avec du saumon fumé et crème montée au miso avec œuf de cane poché.

Ce menu Tiramisu X Passé Composé est vraiment unique grâce à cette fusion de plats français, italiens et japonais.

Les plats peuvent également être accompagnés d’un simple café ou d’un des cocktails de la carte comme le Smooth Morning qui est composé de gin, cassis, yuzu et bière blanche Hoegaarden.

Si vous cherchez un nouvel endroit où bruncher avec vos amis les week-ends, le Tiramisu est une belle option à considérer dès maintenant.

Tiramisu – menu brunch Più Che Perfetto

Offert seulement les samedis et dimanche entre 10h et 15h

989, boulevard Saint-Laurent, Montréal

