Les films de Keanu Reeves retirés des services de streaming en Chine

Les films de Keanu Reeves ont été supprimés des plateformes de streaming chinoises.

En janvier, les nationalistes chinois s'en sont pris au comédien sur les réseaux sociaux, et ont fait vœu de boycotter Matrix Resurrections, après qu'il a été annoncé qu'il participerait au concert virtuel Tibet House Benefit, qui a eu lieu le 3 mars.

L'événement s'est tenu sans conséquences pour l'acteur en Chine, qui rejette l'indépendance du Tibet, et censure depuis longtemps ceux qui soutiennent la cause tibétaine et leur chef spirituel en exil, le Dalai Lama.

Cependant, selon le Los Angeles Times, les plus grands sites de streaming chinois ont visiblement retiré de leur catalogue la plupart des films du comédien et ont supprimé les résultats liés à son nom.

«Désolé, aucun résultat lié à Keanu Reeves n'a été trouvé», peut-on lire sur la plateforme iQiyi. «À cause des lois et régulations, certains résultats n'ont pas été montrés», peut-on aussi lire.

Au moins 19 de ses films, dont la trilogie Matrix, Speed, et Bill & Ted, ont été retirés de Tencent Video. Toy Story 4 est le seul à rester sur les plateformes Youku et Migu. Et si Toy Story 4 reste disponible, les plateformes ne mentionnent pas son nom, en faveur du doubleur chinois.

Alex Yu, un chercheur au China Digital Times, a expliqué à la publication qu'il était difficile de savoir si cette suppression fait suite à une demande des autorités chinoises ou s'il s'agit d'une mesure proactive des plateformes.

