Les villes canadiennes, dont Montréal, profitent d’une vue 3D, d’une navigation améliorée et d’itinéraires immersifs

À temps pour la toute prochaine belle saison, les cyclistes montréalais qui utilisent la navigation Apple Plans pour leurs déplacements vont être ravis. Les nouveaux itinéraires à vélo indiquent le dénivelé pour une balade, le degré d'affluence d'une rue et la présence éventuelle d'escaliers le long d'un parcours.

Apple Plans affiche davantage d'informations pour les cyclistes, comme l'élévation du trajet

De manière générale, Plans ajoute une vue tridimensionnelle de Montréal avec de riches détails, une navigation améliorée, des indications de marche immersives et bien plus encore pour deux autres grandes villes du pays, Toronto et Vancouver.

Ces améliorations incluent notamment des détails beaucoup mieux définis pour les marquages routiers, la couverture terrestre, les arbres, l'élévation et les itinéraires de transport en commun et des indications de marche immersives affichées en réalité augmentée.

Navigation automobile

Plans propose désormais encore plus de détails sur les routes pour aider les conducteurs à naviguer dans les villes plus facilement et en toute sécurité, selon le communiqué et la présentation d’Apple Canada aux médias hier, 23 mars.

Les voies de virage, les terre-pleins centraux, les voies réservées aux bus et aux taxis et les passages pour piétons sont désormais mieux affichés pour naviguer dans les intersections fréquentées.

À l'approche d'échangeurs complexes qui se chevauchent, Maps affiche une vue au niveau de la route, ce qui permet de voir plus facilement les conditions de circulation à venir ou la meilleure voie pour une sortie en approche.

Ces nouvelles fonctions de navigation s'ajoutent à la planification d'itinéraire, qui fournit l'heure d'arrivée estimée pour les futurs départs en fonction du trafic prévu, ainsi qu'au guidage sur voie, aux limites de vitesse et au guidage en langage naturel disponible par l’interface CarPlay.

Alertes radars

Dans un récent trajet de Montréal à Trois-Rivières, je peux vous confirmer que Plans m’a prévenu de l’approche d’un radar en bordure d’autoroute.

Cette fonction est apparue avec la mise à jour à iOS 15 où les radars de vitesse sont notifiés l’approche des radars photo et des caméras de surveillance aux feux rouges qui se trouvent sur votre trajet et Plans vous montre même où ces appareils se situent sur la carte.