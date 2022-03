Xbox: 90$ de rabais sur une manette sans fil édition spéciale Beskar de The Mandalorian

Partager







Voici une énième manette Xbox unique à ajouter à sa collection: l’édition spéciale Beskar de The Mandalorian, créée par Razer, qui vient avec un socle de recharge et qui profite actuellement d’un super rabais.

Habituellement affichée à 249,99$, cette édition limitée Beskar de The Mandalorian est en vente à 159,99$ pour un temps limité.

La pile interchangeable offre jusqu’à 12 heures d’autonomie et la manette peut être rechargée sur le socle agencé inclu dans l’ensemble. La manette est compatible avec Xbox Series X/S, Xbox One, Windows PC, Android et iOS.

Pour profiter de l’offre en cours, c’est par ici.

