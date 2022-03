Allergies ou COVID-19 : voici ce qu'il faut savoir pour démêler le tout

Partager







Avec la saison des allergies qui a officiellement commencé au Québec et les cas de COVID-19 qui sont à la hausse partout dans la province, vous vous êtes peut-être posé la question: est-ce que j’ai attrapé le virus ou s’agit-il d’allergies saisonnières? On vous aide à démêler tout ça.

Avec le temps plus doux des derniers jours, il n’en fallait pas plus pour lancer la saison des allergies. Au mois de mars, lorsque les températures se réchauffent, les arbres commencent effectivement à libérer leur pollen, explique le pharmacien Pierre-Marc Gervais.

Mais même si la saison est lancée, les indices de pollen demeurent faibles, pour le moment. Quelques journées plus chaudes pourraient toutefois changer la donne.

Comment savoir si j’ai des allergies ou la COVID-19?

Comme les allergies et la COVID-19 ont plusieurs symptômes similaires, il peut être difficile de savoir à quelle bête on a affaire.

Pierre-Marc Gervais mentionne que les écoulements clairs du nez et des yeux, les éternuements et la démangeaison dans les yeux ou dans le nez sont les principaux symptômes des allergies saisonnières. Ce sont le genre de symptômes qui diminuent souvent assez rapidement avec la prise d’un médicament anti-allergène, précise-t-il.

Contrairement aux allergies, la COVID-19 peut causer de la fièvre, ajoute le pharmacien.

«La réalité, c’est que c’est impossible de dire avec certitude [si on a la COVID-19] sans faire de test», croit le Dr Donald Vinh, infectiologue-microbiologiste au Centre universitaire de santé McGill.

Pour en avoir le cœur net, il vaut donc mieux être prudent et effectuer un test de dépistage rapide, précisent Pierre-Marc Gervais et Dr Vinh.

«Si vous avez une réaction [allergique] et que vous prenez des antihistaminiques et que vous voyez que vos symptômes diminuent, je crois que c’est clair que ce sont des allergies», avance pour sa part le virologue Benoit Barbeau. Il recommande de passer une journée à la maison, si possible, le temps de s’assurer qu’il ne s'agit pas de la COVID-19.

Des allergies «de plus en plus intenses»

D’ailleurs, si vous souffrez d’allergies saisonnières, préparez-vous à couler du nez.

«La tendance semble indiquer des saisons des allergies qui deviendront de plus en plus intenses», mentionne Pierre-Marc Gervais. Dans les 30 dernières années, les saisons allergiques ont augmenté d’une vingtaine de jours, tandis que les concentrations de pollen ont bondi de 20%.

«Les changements climatiques allongent la saison de croissance de plusieurs végétaux producteurs de pollen», augmentant ainsi les niveaux de pollen dans l’air, affirme le pharmacien.

Comme on prévoit à un été chaud au Québec, on peut prédire que la saison des allergies 2022 sera aussi forte que l’an dernier. «Mais tout peut changer!», nuance-t-il.

De façon générale, la saison des allergies débute au mois de mars et se termine lors des premiers gels, à l’automne. De mars à juin, les principaux responsables des allergies sont les arbres et les arbustes. De mai à octobre, il s’agit plutôt des graminées, comme le foin et le gazon. De juillet à octobre, on parle plutôt de l’herbe à poux.