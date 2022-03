Ketanji Brown Jackson : 3 choses à savoir sur la première femme noire aux portes de la Cour suprême des États-Unis

Partager







La juge Ketanji Brown Jackson a été auditionnée cette semaine par les sénateurs américains dans le but de confirmer sa nomination comme juge à la Cour suprême des États-Unis. Voici ce qu’il faut savoir sur celle qui est en voie de devenir la première femme noire à obtenir un tel poste.

• À lire aussi: Épidémie de lois anti-avortement: pourquoi il faut s’inquiéter de ce qui se passe aux États-Unis

• À lire aussi: Quatre Russes inculpés aux États-Unis pour des cyberattaques dans le secteur de l’énergie

Un symbole inspirant pour les Afro-Américains

La juriste de 51 ans a été choisie fin février par le président démocrate Joe Biden qui avait promis pendant sa campagne de nommer, pour la première fois de l'histoire, une femme noire au sein du temple du droit américain.

«Depuis, j'ai reçu tellement de messages, de lettres et de photos de petites filles de tout le pays qui m'ont fait part de leur enthousiasme», a-t-elle rapporté lors d'une audition marathon devant des sénateurs chargés d'évaluer sa candidature. «Parce que je suis une femme, une femme noire, ça veut dire beaucoup pour les gens...»

Désormais aux portes de la Cour suprême --sa confirmation étant quasi assurée-- elle espère que son parcours augmente «la confiance» des Afro-Américains dans le système judiciaire. «Les gens vont comprendre que les tribunaux sont comme eux, que nous les juges sommes comme eux».

Elle souhaite rester neutre à la Cour suprême

Bien qu’elle ait été militante lors de ses études, Ketanji Brown Jackson assure qu’elle n’a pas l’intention de faire passer d’agenda personnel à la Cour suprême.

Lors des audiences, plusieurs sénateurs républicains l’ont questionnée avec insistance sur différents thèmes, tel que la lutte contre la criminalité, contre l’avortement ou bien le traitement des mineurs transgenres.

Ketanji Brown Jackson a notamment été questionnée assez intensément par le sénateur du Texas Ted Cruz sur certains penseurs et militants noirs, ou bien sur sa connaissance de la «théorie critique de la race». Il s’agit d’un courant de recherche qui analyse les aspects du racisme sur les institutions.

AFP

Malgré plusieurs attaques directes, elle a gardé son sang-froid, soulignant que tous les cas sur lesquels elle a travaillé par le passé témoignent de son impartialité.

La juge Jackson a toutefois évité d’embarquer dans les luttes idéologiques, soulignant à plusieurs reprises sa «neutralité», son «indépendance» ou encore son «impartialité».

• À lire aussi: Les médias sont-ils racistes dans leur couverture de la guerre en Ukraine?

Un parcours engagé, de Miami à Harvard

Ketanji Brown Jackson est née en 1970 à Washington DC et a grandi à Miami, en Floride, avec son père, un avocat, et sa mère, une directrice d’école. Elle a un frère cadet, un ancien policier et militaire.

AFP Le frère, le père et la mère de Ketanji Brown Jackson lors de l'une des audiences devant le Sénat américain, cette semaine.

Ses parents ont choisi pour elle un nom d’origine africaine, Ketanji Onyika, qui signifie «la charmante». Elle les remercie de lui avoir donné un nom qui représente «leur fierté de leur héritage».

Alors qu’elle était étudiante à l’université Harvard, elle a organisé plusieurs manifestations, notamment contre un étudiant qui avait affiché un drapeau confédéré sur la fenêtre de sa résidence.

Sa carrière a fortement été influencée par son père, qui étudiait souvent ses livres de droit depuis la table de la cuisine lorsqu’elle était enfant.

Après avoir gradué de la Faculté de droit de Harvard, elle devient assistante pour trois différents juges, dont le juge de la Cour suprême Stephen Breyer. Elle travaillera ensuite pendant deux ans en tant qu’avocat de l’aide juridictionnelle à défendre les droits de ceux qui n’ont pas de juste représentation.

En 2013, elle devient juge fédéral.

- Avec des information de l’Agence France-Presse