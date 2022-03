Voici qui de Édouard, Olivier ou Julien quitte Star Académie ce soir

Partager







À l’inverse de la semaine dernière, ce sont trois gars qui se trouvaient en danger cette semaine à Star Académie, soit Olivier, Édouard et Julien. Pour les trois artistes, leur avenir à l'Académie se jouait dimanche, le 27 mars, lors de leur performance en solo.

• À lire aussi: Voici où sont les candidats de Star Académie 2021 aujourd'hui

À la conclusion du neuvième Variété de Star Académie, le destin des trois candidats en danger a été décidé. L’un d’entre eux a été sauvé par le public, un second par le corps professoral, et la troisième a dû dire au revoir à l'Académie.

Jo�l Lemay / Agence QMI

Durant les quotidiennes du lundi au jeudi, les trois Académiciens ont jonglé avec différentes difficultés pour trouver la meilleure manière d’interpréter leur chanson en suivant les conseils de Lara et Gregory. Enfin, ils se sentaient prêts à affronter le public et les juges durant le Variété de ce dimanche.

Pour les trois gars en danger, on ne sentait pas le stress habituel au manoir de Waterloo. Julien a eu droit à une rencontre touchante virtuelle de son ami de l’Académie, Mathieu Rhéault pour le motiver a se surpasser lors de sa mise en danger. Édouard a pu voir une vidéo de ses amis et sa copine. Ils lui ont rappelé qu'ils étaient là derrière lui et lui ont envoyé un délicieux repas pour lui remonter le moral. Olivier a, pour sa part, fait face à des difficultés avec sa voix, mais il a su bien la reposer à la suite des conseils de Lara.

C'est Julien qui a ouvert le bal avec la chanson popularisée par sa directrice, soit Je t'aime, de Lara Fabian. Un choix audacieux pour sa performance solo devant ses proches.

• À lire aussi: Tout sur Julien Charbonneau, le mélomane souriant de Star Académie

Jo�l Lemay / Agence QMI

Édouard a enchaîné sur un classique plein d'émotions, Ce soir l'amour est dans tes yeux de Martine St-Clair.

• À lire aussi: Tout sur Édouard Lagacé, l'Académicien qui fait tourner les têtes

Jo�l Lemay / Agence QMI

Finalement, Olivier a interprété une chanson bien conseillée par Gregory, Mon ange, de Éric Lapointe.

• À lire aussi: Tout sur Olivier Bergeron, l'Académicien qui sort de sa zone de confort

Jo�l Lemay / Agence QMI

Après le numéro tant attendu de Stromae, la mise en scène théâtrale de Serge Denoncourt, la visite surprise des 2Frères et de la participation de Milky Chance, il était temps d'annoncer le résultat.

Les fans ont parlé, et le coup de cœur du public a été Olivier Bergeron. Le corps professoral a choisi de garder Julien Charbonneau dans la course.

Le huitième candidat à quitter l'Académie est donc Édouard Lagacé.

Restez à l'affût pour plus de détails concernant le lancement d'album de Star Académie 2022 cette semaine!

Ne manquez pas la quotidienne de Star Académie, du lundi au jeudi, à 19 h 30 et le Variété le dimanche à 19h à TVA, ou en rattrapage sur TVA+.

Restez connectés avec les Académiciens grâce aux caméras 24/7 de Vidéotron.