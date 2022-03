Will Smith frappe Chris Rock aux Oscars après une blague sur sa femme

Partager







L’acteur Will Smith a frappé l’humoriste Chris Rock sur scène aux Oscars, après qu'il a fait une blague à propos de sa femme.

AFP

La blague qui a causé ce moment est la suivante: Chris Rock a fait référence au fait que Jada Pinkett Smith, la femme de Will Smith, pourrait jouer dans un film de GI Jane, puisque celle-ci est chauve. Jada Pinkett Smith a déjà dit faire de l'alopécie, et on peut donc en conclure que l'absence de cheveux sur sa tête n'est pas volontaire, et que donc le commentaire a pu être blessant.

AFP

Will Smith a en tout cas été assez piqué pour se diriger vers Chris Rock et lui asséner une gifle.

UNCENSORED EXTENDED VERSION of Will Smith smacking Chris Rock from Japanese TV pic.twitter.com/s9BZoRyrrm — Barstool Sports (@barstoolsports) March 28, 2022

La scène, qui a été diffusée à la télévision, a créé un malaise dans la salle et sur les réseaux sociaux. Elle ne semblait pas faire partie de la cérémonie des Oscars.

«Wow! Will Smith just smacked the shit out of me», a lancé Chris Rock, visiblement éberlué, alors que Smith retournait dans la salle.

Une fois de retour à sa place, l'acteur a crié à Chris Rock d'arrêter de parler de sa femme comme ça.

Quelques minutes après avoir frappé Chris Rock sur scène, Will Smith a remporté l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans King Richard.

L'acteur a livré un touchant témoignage à la réception de son trophé. Il a également pris quelques minutes pour s'excuser à l'Académie.

