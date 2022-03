After-party des Oscars : voici les looks les plus sexy des stars

Partager







Si la soirée des Oscars a su causer l’émoi (l’altercation entre Will Smith et Chris Rock passera définitivement à l’histoire!), on peut dire de même pour le tapis rouge de l’after-party Vanity Fair où toutes les stars les plus sélectes se sont réunies pour célébrer.

• À lire aussi: Oscars 2022 : Les plus beaux looks des stars sur le tapis rouge

Au menu : des robes sexy, des costumes audacieux et des mises en beauté à couper le souffle!

On vous présente sans plus tarder les looks les plus marquants des vedettes venues célébrer jusqu’aux petites heures de la nuit à l’après-party des Oscars.

1. Lily James

AFP

2. Camila Mendes

AFP

3. Addison Rae

AFP

4. Les soeurs Haim

AFP

5. Kristen Stewart

AFP

6. Willow Smith

AFP

7. Kendall Jenner

AFP

8. Janelle Monáe

AFP

9. Timothée Chalamet

AFP

10. Kiernan Shipka

AFP

11. Daisy Edgar-Jones

AFP

12. Halsey

AFP

13. Winnie Harlow

AFP

14. Billie Eillish

AFP

15. Lili Reinhart

AFP

16. Zoë Kravitz

AFP

17. Lana Condor

AFP

18. Sydney Sweeney

AFP

19. Michael B. Jordan et Lori Harvey

AFP

20. Emily Ratajkowski

AFP

21. Hunter Schafer et Dominic Fike

AFP

22. Anya Taylor-Joy

AFP

23. Hailey Bieber

AFP

24. Jacob Elordi

AFP

25. Chase Stokes

AFP

26. Zazie Beets

AFP

27. Saweetie

AFP

28. Demi Singleton

AFP

29. Zendaya

AFP

30. Billy Porter

AFP

31. Maude Apatow

AFP

32. Taylor Hill

AFP

33. Maitreyi Ramakrishnan

AFP

34. Lourdes Leon

AFP

35. Suki Waterhouse

AFP

36. Hailee Steinfeld

AFP

37. Kaitlyn Dever

AFP

38. Barbara Palvin

AFP

39. Cole Sprouse

AFP

40. Regé-Jean Page

AFP

À voir aussi :

s