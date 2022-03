Des victoires intéressantes aux Oscars qui ont été éclipsées par la gifle de Will Smith

Partager







La gifle donnée par Will Smith au présentateur Chris Rock a volé la vedette dimanche soir lors des Oscars. Et c'est bien dommage, parce qu'il y avait plusieurs exploits plus reluisants à souligner: en voici quelques-uns.

• À lire aussi: La gifle de Will Smith fait exploser le mot-clic #ToxicMasculinity sur Twitter

• À lire aussi: 7 choses à savoir sur l’alopécie, la maladie dont est atteinte Jada Pinkett Smith

Ariana DeBose

Ariana DeBose a raflé la statuette dorée de la meilleure actrice de soutien pour sa performance dans West Side Story. Elle est ainsi devenue la première femme noire issue de la communauté LGBTQ2S+ à remporter un Oscar.

AFP

«Imaginez cette petite fille assise à l’arrière d’une Ford Focus blanche. Regardez ses yeux: vous voyez une femme de couleur ouvertement queer, une afrolatina qui a trouvé la force dans la vie à travers l’art», a déclaré l’actrice de 31 ans. «À toutes les personnes qui ont questionné votre orientation [...] je vous le garantis: il y a une place pour nous.»

Riz Ahmed et Aneil Karia

L’un est anglais d’origine pakistanaise, l’autre est anglais d’origine indienne. Les deux marquent l’histoire des Oscars en devant le premier musulman et le premier Sud-Asiatique à remporter la statuette dans la catégorie du meilleur court-métrage pour The Long Goodbye.

AFP

«Ce prix est pour tous ceux qui ont l’impression de ne pas être à leur place, tous ceux qui ont l’impression d’être pris dans un no man’s land. Vous n’êtes pas seuls. On vous y retrouvera. Le futur y est», a dit l’acteur et directeur du film, Riz Ahmed.

Troy Kotsur

L’Américain de 53 ans est devenu ce dimanche le premier homme sourd à mettre la main sur un Oscar d’interprétation, pour son rôle dans le long métrage CODA.

AFP

«Je veux juste vous dire que je dédie ce prix à la communauté sourde, la communauté Coda et la communauté handicapée. C’est notre moment», a signé Troy Kotsur, devant une vague d’applaudissements, eux aussi signés par les spectateurs.

Jane Campion

La réalisatrice néo-zélandaise est passée à l’histoire en devenant la troisième femme à remporter le film e la meilleure réalisation pour The Power of the Dog.

AFP

Avant elle avaient été primées Chloé Zhao (Nomadland, 2020) et Kathryn Bigelow (The Hurt Locker, 2009)

Regina Hall, Amy Schumer et Wanda Sykes

La brochette d'actrices a été embauchée pour animer la 94e cérémonie des Oscars. Des duos ont été vus, mais le triplé était une première.

AFP

«Cette année, l’Académie a engagé trois femmes à l’animation, parce que c’est plus cheap que d’embaucher un seul homme», a quand même lancé en blague la comédienne Amy Schumer.

Ahmir «Questlove» Thompson

Le batteur des Roots, quotidiennement présent au Tonight Show Starring Jimmy Fallon, a gagné l’Oscar du meilleur documentaire pour Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not be Televised).

L’histoire relate l’histoire du Festival culturel de Harlem en 1969, qui célébrait la musique, la culture afro-américaines ainsi que la fierté noire.

AFP

«[Ce prix] est pour toutes les personnes marginalisées de Harlem qui avaient le besoin de panser leurs maux», a affirmé le musicien. «On doit commencer à réaffirmer que l’histoire des Noirs est l’histoire des États-Unis et laisser savoir aux gens que nous avons contribué à bâtir ce pays.»

Will Smith

Ironie du sort, la gifle qu’a donnée Smith à Rock aura fait de l’ombre à son trophée du meilleur acteur, quelques minutes plus tard.

Will Smith est devenu ce dimanche le cinquième homme noir à remporte le prestigieux prix pour son rôle de Richard Williams, dans King Richard, après Forest Whitaker (The Last King of Scotland, 2006), Jamie Foxx (Ray, 2004), Denzel Washington (Training Day, 2001) et Sidney Poitier (Lilies of the Field, 1963).

AFP

«L’art imite la vie!» a-t-il mentionné dans son discours de remerciements, en référence à la fameuse claque. «Je ressemble au père fou, de la même manière qu’ils qualifiaient Richard Williams [le père des joueuses de tennis Venus et Serena, NDLR]. Mais l’amour vous fera faire des choses folles», a-t-il dit, citation qui a été vertement critiquée par la suite.

- Avec les informations de The Guardian

À VOIR AUSSI