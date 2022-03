Impôts: Les trois meilleurs logiciels pour déclarer ses revenus

Partager







Pour plusieurs, la saison des impôts à venir s’annonce aussi alléchante qu’une quarantaine forcée avec leur ex. Remplir vous-mêmes votre déclaration de revenus est pourtant facile, surtout si vous êtes accompagnés du bon logiciel. En voici trois à considérer.

Ceux qui n’ont jamais rempli leur déclaration de revenus seront surpris par la simplicité de certains logiciels offerts sur le marché, qui prennent les utilisateurs par la main en leur posant des questions claires, comme le ferait un comptable professionnel lors d’une première visite. « Ce sont des logiciels faciles d’accès, clairs et intuitifs », confirme Capucine Cloutier, qui a chapeauté au cours des dernières semaines la mise à l’essai de sept logiciels d’impôts pour le magazine de consommation Protégez-Vous.

Remplir sa déclaration soi-même avec un logiciel permet notamment d'économiser du temps, surtout à la longue. Lors de vos visites les prochaines années, toutes vos informations auront été sauvegardées, vous n’aurez donc pas besoin de répondre à nouveau aux questions ni de fouiller dans vos vieux rapports pour trouver le chiffre à la ligne 17truc et le total dans l’annexe A2machin. L’économie de temps est substantielle.

Ces logiciels sont simples, mais sont-ils efficaces? Pour répondre à cette question, Protégez-Vous a fait remplir pas moins de 42 déclarations à des comptables. Pour chacun des sept logiciels testés, six profils ont été mis à l’essai (travailleur autonome, travailleur salarié, travailleur salarié en télétravail toute l’année, etc.).

« Chez les meilleurs logiciels, les écarts de calculs par rapport à ce qui était attendu étaient très minimes », note Capucine Cloutier. Et, cerise sur le gâteau, les logiciels ne sont pas chers : 20$ en moyenne pour une déclaration en ligne, et même gratuit dans certains cas, contre au minimum 50$ environ chez un comptable professionnel pour une déclaration simple.

Les trois logiciels à considérer

Voici les trois logiciels les mieux cotés selon Protégez-Vous. Tous sont adaptés aux besoins des salariés (incluant en télétravail), étudiants et travailleurs autonomes.

ImpôtExpert

Le logiciel qui s’est le mieux classé cette année dans le palmarès de Protégez-Vous, avec un pointage de 94%. ImpôtExpert se démarque par sa simplicité d’utilisation et par l’exactitude de ses calculs.

Format : en ligne ou en téléchargement.

Prix : 20$ pour la version en ligne.

TurboImpôts

L’autre logiciel recommandé par Protégez-Vous, avec une note de 89%, se démarque notamment par l’efficacité de son aide pour ceux qui ont des questions fiscales.

Format : en ligne, en téléchargement ou sous forme d’application mobile.

Prix : 20$ pour la version en ligne, gratuit pour les 25 ans et moins.

Wealthsimple Impôt

Le logiciel d’impôts de Wealthsimple est aussi efficace, précis et simple d’utilisation que les logiciels mieux cotés, mais celui-ci a perdu des points à cause de son service à la clientèle et sur les questions de sécurité des données, qui n’ont pas été répondues par l’éditeur, ce qui a fait baisser sa note à 74%.

Format : en ligne ou sous forme d’application mobile.

Prix : gratuit avec contribution volontaire.