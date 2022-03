Le mode multijoueur de Call of Duty: Vanguard en essai gratuit jusqu’à la mi-avril

Partager







Vous êtes curieux d’essayer Call of Duty: Vanguard depuis sa sortie, mais hésitez encore à vous lancer dans l’aventure? Ce sera l’occasion idéale de tenter l’expérience au cours des deux prochaines semaines, alors qu’une partie de son mode multijoueur sera accessible gratuitement.

• À lire aussi: Call of Duty: Activision repousse les limites du réalisme en ajoutant Snoop Dogg aux champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale

• À lire aussi: Call of Duty: Warzone s’amène sur mobile dans une version entièrement revue

Du 30 mars au 13 avril, il sera ainsi possible de s’élancer sans frais sur deux cartes de la plus récente saison de Vanguard, Casablanca et Gondola, essayer un nouveau mode de capture de bases, de même que de participer à différents types de parties sur une playlist rassemblant plusieurs cartes populaires du jeu, dont Shipment et Das Haus. Parmi les modes qui y seront offerts, on retrouvera entre autres Domination, Control et Hardpoint.

L’essai gratuit de deux semaines sera offert sur toutes les plateformes où l’on retrouve le titre d’Activision, soit PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.

Rappelons que la deuxième saison de contenu de Call of Duty: Vanguard a été lancée le 14 février dernier. D’autres éléments continuent toutefois de s’ajouter au jeu depuis, comme cette version virtuelle de Snoop Dogg, qui débarquera en avril prochain sur les champs de bataille.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s