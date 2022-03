Montréal reçoit 117 M$ pour agir contre les changements climatiques

Partager







Le gouvernement du Québec a confirmé lundi l’octroi d’une enveloppe de 117 M$ à la Ville de Montréal, pour lui permettre de réaliser son «Plan climat», qui comprendra l’installation de 800 bornes de recharge électrique et la mise en place d’une zone «zéro émission».

• À lire aussi: Budget Girard: Québec met plus d’argent dans les routes que dans le transport collectif

• À lire aussi: Y'a-t-il une guerre à l'automobile au Québec?

Les sommes serviront à financer des «mesures concrètes de lutte contre les changements climatiques» jusqu’en 2025.

«Pour que ça fonctionne, il faut y mettre de l’énergie, mais aussi les ressources, dont les ressources financières. Le rapport du GIEC nous le dit, on n’a pas le temps d’attendre, il faut en faire plus et poser des gestes concrets», a souligné la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Celle-ci était à la Maison développement durable pour l’annonce, en compagnie notamment du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette, et de la ministre déléguée aux Transports, Chantal Rouleau.

L’argent servira notamment à financer le déploiement de 800 bornes de recharge électrique, à «décarboniser» une quinzaine d’édifices municipaux afin qu’ils fonctionnent sans énergie fossile, ainsi qu’à permettre la création de projets d’infrastructures vertes pour contrer les îlots de chaleur et favoriser la gestion des pluies abondantes.

En exemple à ce dernier point, Mme Plante a expliqué que la Ville créera des «parcs bleus», qui, en plus de leur aspect agréable, serviront à retenir les eaux de pluie en cas d’inondation.

«Dans le parc Pierre-Dansereau, près du Campus MIL, on en fera un qui permettra la rétention d’environ 700 m2 d’eau, l’équivalent d’environ le tiers d’une piscine olympique», a révélé Mme Plante.

La Ville prévoit également l’aménagement d’une vingtaine de bassins de rétention d’eau sur la rue Papineau, dans l’arrondissement d’Ahuntsic–Cartierville.

Mme Plante a aussi mentionné sa volonté de créer une zone «zéro émission» au centre-ville, sans toutefois avoir de détails sur le secteur ciblé ni sur les modalités de mise en œuvre.

«Notre gouvernement est fier de reconnaître le leadership et de soutenir les efforts de villes comme Montréal, car leurs actions auront un effet significatif sur l'atteinte des cibles du Québec en matière de transition climatique», a pour sa part déclaré M. Charrette.

Il a aussi révélé que son gouvernement voterait bientôt une loi pour interdire, d’ici 2035, la vente de véhicules à essence au Québec. Une «première en Amérique du Nord».

Le Plant climat de la Ville avait été mis en place à la fin 2020. Avec celui-ci, Montréal prévoit réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 55% d’ici 2030, par rapport à leur niveau de 1990, en vue d’être carboneutre en 2050.