Voyez une vidéo de Will Smith qui gifle un journaliste en 2012

Depuis dimanche soir, tout le monde parle du coup asséné à Chris Rock par Will Smith lors de la cérémonie des Oscars.

Plusieurs ont défendu l’acte de violence du comédien, disant qu’il l’a fait pour défendre sa femme. Cependant, ce n’est pas la première fois que Big Willie a été capté sur vidéo en train de frapper quelqu’un.

En 2012, sur le tapis rouge de la première du film Men in Black 3, Will Smith s’est fait interviewer par un humoriste russe qui jouait le rôle d’un journaliste. À la fin de l’entretien, Vitalii Sediuk a tenté de faire la bise à l’acteur oscarisé et celui-ci n’a pas du tout apprécié.

Smith, dégoûté, s’est éloigné de l’homme en lui frappant le visage du dos de sa main.

«C’est quoi ton problème», peut-on l’entendre dire sur la vidéo. «Il a essayé de m’embrasser.»

L'honneur de sa femme n'était pas en jeu lors de l'altercation...

Sediuk est connu comme étant un farceur notoire. Il est célèbre pour être monté sur la scène de l’Eurovision en 2017 afin de montrer ses fesses au public.

