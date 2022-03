De grosses peluches Among Us pas du tout suspectes qu’on veut adopter

Partager







Il n’y a pas une once de méchanceté dans ces peluches géantes à l’effigie des astronautes d’Among Us. On craque pour elles!

Peut-être que c’est leur plan depuis le début et qu'une fois le dos tourné, BAM, on devient un fantôme. C’est toutefois un risque qu’on est prêt à prendre, car elles sont adorables, mesurent 16 pouces de haut, soit la taille parfaite pour les câlins, et sont en vente pour seulement 34,99$.

Pour adopter un astronaute super moelleux d’Among Us de 16 pouces de haut, offert en 4 choix de couleurs:

