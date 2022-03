Ezra Miller, l’interprète de Flash, arrêté après avoir foutu le trouble dans un bar de karaoké

Partager







Ezra Miller n’était pas aux Oscars dimanche soir, mais il a visiblement tout de même eu une fin de semaine mouvementée, alors que l’acteur a été arrêté dans la nuit de dimanche à lundi pour avoir semé le chaos dans un bar de karaoké d’Hawaï.

• À lire aussi: DC: Aquaman 2 et The Flash reportés à 2023

• À lire aussi: Batman: tous ces acteurs ont incarné le justicier, mais lequel est votre préféré? [SONDAGE]

Comme l’a rapporté Variety, le service de police local a été appelé à intervenir en fin de soirée dimanche dans un établissement de la ville côtière d’Hilo. Miller y serait devenu «agité» lorsque d’autres clients se sont mis à chanter du karaoké.

D'après le rapport de police, l’acteur de 29 ans aurait alors commencé à «crier des obscénités», avant d’arracher le micro des mains d’une femme de 23 ans. Un peu plus tard, iel se serait jeté sur un homme de 32 ans en train de jouer aux dards.

Le propriétaire du bar aurait demandé à Miller de se calmer plusieurs fois, sans succès, avant de se résigner à appeler les forces de l’ordre.

3-28-22 Vermont Visitor Arrested for Disorderly Conduct and Harassment in Hilo https://t.co/12RMQ3eckH — Hawaii Police Department (Official Site) (@Hawaii_Police) March 29, 2022

C’est à ce moment que l’interprète de Flash et de Credence Barebone dans la saga Fantastic Beasts aurait été arrêté par la police pour conduite désordonnée et harcèlement. Iel aurait ensuite été relâché en payant une caution de 500$.

Notons que ce n’est pas la première fois qu’Ezra Miller fait les manchettes pour une histoire du genre. En 2020, l’acteur serait apparu, toujours selon Variety, dans une vidéo où on le voit étrangler une femme et la jeter par terre dans un bar islandais. Le contexte est à ce jour encore nébuleux, mais Miller n’aurait alors pas eu à faire face à la justice.

Malgré ses frasques, on verra prochainement Ezra Miller dans Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, en salle le 15 avril prochain, puis dans The Flash, qui doit prendre l’affiche en juin 2023.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s