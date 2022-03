Warzone: impossible d'ajouter d'autres maps au jeu en raison des tailles de téléchargement «folles»

Partager







Dans une entrevue avec le streamer TeeP, le vice-président du design chez Activision, Josh Bridge, a confirmé que l’ajout de nouvelles maps dans Call of Duty: Warzone ne serait pas possible, cette idée étant limitée par la connexion Internet et l’espace de stockage des joueurs.

«Les tailles d'installation et de réinstallation sont [trop] folles», s’est exclamé Bridge. Il explique ensuite que le simple fait de retirer Caldera et remettre Verdansk voudrait dire qu’il faudrait retélécharger Warzone au complet.

Le VP a quand même partagé que l’équipe de Raven Software aimerait beaucoup que ce soit plus simple, mais que la taille de Warzone était beaucoup trop considérable et que ce n’était malheureusement pas faisable.

Selon lui, lorsque le développeur prenait une décision du genre par le passé, les fans finissaient par en souffir. «Chaque fois que nous avons fait cela, nous avons perdu des joueurs», a expliqué Bridge. «Parce que vous êtes un peu comme: "Je ne veux pas retélécharger ça".»

Pas étonnant, étant donné la taille actuelle du jeu. Sur PC, 80 Go de stockage sont nécessaires, tandis que sur PS5, c’est 120 Go qu’il faut libérer pour Warzone.

Josh Bridge a aussi ajouté que le jeu n’était pas conçu avec l’intention d’ajouter des années de mises à jour. «Verdansk n’a jamais été créé avec l’idée que 180 armes allaient y être ajoutées.»

