Avec les revenus du jeu Fortnite, Epic Games et Xbox ont amassé jusqu’ici 100 M$

Pendant que les bombes russes pleuvent sur les villes ukrainiennes, les efforts et les appuis en soutien de l’Ukraine ne cessent d’affluer – et l’industrie des jeux vidéo n’est pas insensible au désespoir que subit la population.

L’éditeur Epic Games, en particulier l’équipe responsable du jeu Fortnite, puise dans les recettes du jeu pour amasser des fonds afin d’apporter plus d’aide au peuple ukrainien.

Un effort qui n’est pas passé inaperçu chez les gens responsables des jeux Xbox (Microsoft) qui ont décidé de joindre ceux de Fortnite. À ce jour, plus de 100 M$US ont été amassés pour venir en aide au pays affligé.

Les aides financières affluent rapidement. Il y a une semaine, Epic Games avait collecté après trois jours seulement 50 M$ en aides humanitaires. Il y a deux jours – 28 mars –, les sommes atteignaient 70 M$.

En outre, Epic a ajouté World Central Kitchen à la liste des entreprises auxquelles l'argent sera versé. Et l’éditeur «s’engage à verser tous les bénéfices de Fortnite entre le 20 mars au 3 avril 2022 à l’aide humanitaire des victimes de la guerre en Ukraine. Xbox se joint à nous dans cet effort et engage ses bénéfices nets pour Fortnite pendant cette période».

Photo courtoisie, Chausova Alyona Vladislavovna Toujours à Marioupol, une file d’attente pour obtenir de l’eau potable.

Avec les revenus tirés du jeu Fortnite

En détail, les revenus des packs V-bucks, des cosmétiques, du Club de Fortnite et des Passes de combat reçus seront redistribués à l’aide humanitaire pour l’Ukraine. «Tous les bénéfices de Fortnite sont l'équivalent du prix de tous les achats dans le jeu Fortnite et de tous les échanges d'achats en boutique physique réalisés entre le 20 mars et le 3 avril 2022 dans le monde entier, déduits des impôts, des frais de plateformes tierces, des remboursements, des renvois ou des annulations.»

De son côté, «Microsoft contribue aux bénéfices nets pour toutes les ventes de contenu Fortnite sur la boutique Microsoft Store entre le 20 mars 2022 et le 3 avril 2022, dans tous les pays où se vend Fortnite».

Sur ce site, Epic Games détaille tous les aspects de la collecte et les moyens entrepris pour distribuer les fonds.

Les organisations d’aide des Nations unies comme le Programme alimentaire mondial, les Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) et le Haut-Commissariat des Nations unies (HCR) pour les réfugiés s’occuperont d’acheminer le matériel et la nourriture.

D’ici le 3 avril, vous saurez ainsi que vos transactions sur Fortnite serviront à apporter de l’aide aux Ukrainiens.

On peut également suivre l’évolution de l’aide à l’Ukraine avec le compte Fortnite sur Twitter.