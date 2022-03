Diablo IV présente son monde ouvert et ses environnements variés [VIDÉOS]

Partager







On ne sait toujours pas quand Diablo IV sortira, mais ça n’empêche pas Blizzard de continuer de révéler régulièrement des pans du quatrième volet de sa populaire franchise.

• À lire aussi: Blizzard annonce un tout nouveau jeu de survie dans un nouvel univers

• À lire aussi: Voici les franchises d’Activision Blizzard qui appartiendront bientôt à Microsoft

Dans un nouveau billet de blogue, l’équipe de développement s’est attardée mardi à présenter plus en détail le monde ouvert du prochain Diablo.

Selon le directeur artistique Chris Ryder, les différents biomes mettront de l’avant «une interprétation plus sombre et terre à terre» de Sanctuary que dans les volets précédents. «L’objectif est la crédibilité, pas le réalisme», précise-t-il.

Dans l’ensemble, le monde ouvert de Diablo IV sera divisé en cinq zones distinctes, «chargées de dangers uniques» et de «plusieurs routes et coins cachés à découvrir», note Matt McDaid, artiste responsable des environnements extérieurs.

«Les équipes d'art et de design ont construit un monde contigu où vous pouvez vous promener d'un océan à l'autre, ou tout en haut dans les crêtes glaciaires. Pour l'équipe d’art environnemental, nous voulons nous assurer que chaque lieu fait à la main est distinct et immersif», ajoute-t-il.

Pour imager son point, l’équipe de Blizzard a par le fait même donné un aperçu plus en détail de différents lieux et donjons de Diablo IV, le tout accompagné de courtes, mais bien intéressantes vidéos.

En vrac, voici quelques-uns de ces sombres lieux:

La côte de Scosglen

«Pour la côte de Scosglen, l'équipe d'art environnemental a entrepris de raconter l'histoire de rivages et de promontoires sauvages. Au fur et à mesure que vous faites la transition vers les rivages depuis l'intérieur des terres, le biome côtier est d'abord mis en évidence par les herbes plus longues et plus directionnelles qui réagissent au vent du large. Les plages sont sombres et couvertes d'algues, de varech et de carcasses en décomposition.»

Le monastère d’Orbei

«Le monastère d'Orbei est un endroit secret et isolé dans [le secteur] rural des Dry Steppes. [...] C’est l’un de nos objectifs de communiquer que même si ce lieu commence à tomber en ruines, il était autrefois une importante base d’apprentissage pour les moines de Zakarum.»

Kyovashad

«Notre but avec Kyovashad est de vraiment pousser l’idée que cette colonie médiévale s’avère oppressante, glaciale et dure. Toutefois, nous devons tout de même faire comprendre que c’est un lieu de refuge offert à ceux qui résident à l’intérieur de ses frontières.»

Wretched Caves

«Ce prochain donjon est un site de repos caché pour les druides, envahi par des démons. En le parcourant, vous allez voir qu’il est rempli de plusieurs objets de la culture druidique, comme des talismans et des charmes.»

Flooded Depths

«Le premier étage de ce donjon en ruine demeure sec et relativement intact, mais au fur et à mesure que vous vous aventurez dans ses profondeurs, vous allez découvrir que les niveaux inférieurs se sont décomposés en raison des eaux de crue qui s’y déversent sans fin.»

Dans le même billet, on apprend par ailleurs que Diablo IV offrira toujours du contenu aléatoire dans ses donjons, comme dans les volets précédents de la série, mais que ce nouveau chapitre en proposera un nombre encore plus grand, soit plus de 150! Bref, des heures et des heures d’exploration et de combats à venir.

Annoncé en 2019, Diablo IV est en développement pour PlayStation, Xbox et PC.

Suivant les récents scandales chez Activision Blizzard et le mouvement de personnel subséquent, la sortie du titre a été retardée il y a quelques mois, tout comme celle d’Overwatch 2. Les deux jeux ne devraient ainsi pas être lancés avant 2023.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s