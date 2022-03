Justin Bieber nargue les partisans du Canadien pendant son spectacle au Centre Bell

Partager







On le sait, le CH est au fond du classement de la LNH cette saison. Pour Justin Bieber, en visite à Montréal mardi dernier, c’était l’occasion idéale pour nous le rappeler, ainsi que de vanter les exploits de ses Maple Leafs et de son bon ami Auston Matthews.

• À lire aussi: 13 célébrités qui ont déjà échangé des coups en public

• À lire aussi: COVID-19: Justin Bieber contracte le virus et annule des concerts

C’est connu, il y a de la bromance entre Justin Bieber et Auston Matthews des Maple Leafs de Toronto. Bieber a d’ailleurs contribué à la création du nouveau chandail de l’équipe torontoise.

Mardi dernier, la vedette de la pop a profité de sa venue au Centre Bell pour narguer les partisans du Canadien et il a même mis la scène en story sur Instagram en mentionnant son équipe préférée.

«Les Leafs vont bien, non? Auston Matthews a beaucoup de succès ici à Montréal. Votre équipe est à quelle position au classement pour les séries? C’est correct, vous aurez votre chance l’an prochain», a-t-il lancé à la foule montréalaise.

Bien évidemment, les gens sur place n’ont pas tardé à le huer et chanter en chœur «Go Habs Go» en réponse aux commentaires de Bieber.

On est capable de reconnaître que le CH fait dur cette année, c’est juste difficile à avaler quand une vedette internationale vient nous narguer dans notre propre aréna. «Read the room», comme on dit.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s