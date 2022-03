La fille d’Élyse Marquis et Marc Déry partagera un rôle dans une comédie musicale avec la fille de Véro et Louis

Partager







Alice Déry a annoncé, sur Instagram, qu’elle interprétera le rôle de July dans la comédie musicale Annie.

Après avoir volé la vedette dans District 31 il y a un an, Alice Déry, qui est la fille de la comédienne et animatrice Élyse Marquis et du musicien Marc Déry, a été sélectionnée pour jouer le rôle de July dans la comédie musicale Annie.

Pour l’épauler dans cette imposante commande, on retrouvera sur scène, pendant la moitié des représentations, nulle autre que Raphaëlle Morissette, qui est la fille de Louis Morissette et Véronique Cloutier.

Le rôle principal, celui d’Annie, sera quant à lui l’affaire de la jeune Kayla Tucker, 11 ans, qui a su charmer le metteur en scène Serge Denoncourt.

Véronique Claveau, David Savard, Émily Bégin, Kevin Houle et Geneviève Alarie seront également interprètes de différents rôles dans Annie.



La comédie musicale sera présentée au théâtre St-Denis, à Montréal, dès le 22 juin et à la Salle Albert-Rousseau, à Québec, dès le 12 août.

