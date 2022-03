Solde du printemps sur le PlayStation Store: plusieurs titres PS4 et PS5 à bas prix

Partager







Pour souligner l’arrivée du printemps, PlayStation gâte les joueurs avec un solde du printemps, où plusieurs titres populaires pour la PS5 et la PS4 sont en rabais.

La promotion est en vigueur jusqu’au 27 avril et regroupe plus de 1000 articles en solde.

Parmi ceux-ci, on retrouve notamment des titres populaires comme Destiny 2: The Witch Queen, Ghost of Tsushima Director’s Cut, Demon’s Souls, ainsi qu'une vaste sélection de jeux à moins de 30 $.

Voici quelques jeux qui ont attiré notre attention à ajouter à votre ludothèque:

Pour consulter l'ensemble des rabais, rendez-vous sur la site du PlayStation Store.

