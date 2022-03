Une maison surprenante en forêt et près d'un lac à vendre à Austin pour 848 000$

Partager







Située dans le Domaine Mont-Orford, secteur reconnu pour sa quiétude et son respect envers la nature, cette maison est idéale pour les personnes qui souhaitent s’installer en nature pour de bon.

L'étang écologique O’Malley se trouve à proximité. Les futurs propriétaires pourront y pratiquer sports nautiques et baignade durant l’été.

JEAN-BAPTISTE LOUBERT

Chaleureuse et invitante, la maison construite en 2020 avec des matériaux de qualité a un design au goût du jour.

Une aire ouverte lumineuse regroupe le salon, la salle à manger et la cuisine. Un magnifique foyer au bois et un accès vers la grande terrasse en feront rêver plus d'un.

FRÉDÉRIC BLANCHET - PHOTOGRAPHIE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE

Un plafond cathédrale et la fenestration abondante impressionnent. Une salle de bain et un bureau complètent la visite du rez-de-chaussée.

Au total, vous trouverez trois salles de bain complètes et quatre chambres dans la maison.

FRÉDÉRIC BLANCHET - PHOTOGRAPHIE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE

À l’étage se trouvent deux chambres et une grande salle de bain. La chambre principale profite de l’incroyable luminosité grâce à une grande vitre qui donne sur la pièce principale du rez-de-chaussée. Une salle de bain attenante s'ouvre sur la chambre.

FRÉDÉRIC BLANCHET - PHOTOGRAPHIE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE

Véritable sanctuaire, la salle de bain mélange différents matériaux. Mention spéciale aux magnifiques lavabos en écorce de bois.

Pour sa part, le rez-de-jardin est tout aussi lumineux que les autres pièces de la maison. Une salle familiale conviviale, une salle de bain et deux chambres de bonne taille s’y trouvent.

Visionnez la vidéo ci-haut pour découvrir chacune des pièces de cette maison!

Le Domaine Mont-Orford est un endroit unique situé à 1h15 de Montréal. On y retrouve le calme et la tranquillité grâce à des terrains d'une superficie moyenne d'un acre. L’intimité est donc à son comble.

Les visites auront lieu seulement le jeudi 31 mars 2022. Faites vite si cette maison vous est tombée dans l'oeil!

Nadia St-Laurent et Sandra Williams de l’équipe Williams-St-Laurent chez RE/MAX Professionnel inc. s’occupent de la vente de cette magnifique maison. Le prix demandé est de 848 000$.

