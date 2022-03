Cole Sprouse s’ouvre pour la première fois sur sa rupture avec Lili Reinhart

Partager







La rupture entre les stars de Riverdale Cole Sprouse et Lili Reinhart fut hautement médiatisée. Pour la première fois, Cole s’ouvre sur comment le tout a affecté sa vie personnelle, ainsi que sa nouvelle relation avec la mannequin Ari Fournier.

• À lire aussi: Premier tapis rouge pour Cole Sprouse et sa blonde québécoise

Dans une entrevue avec le média GQ, l’acteur de 29 s’est confié au sujet d’une période plutôt difficile dans sa vie.

Cole a confié que l’amour entre Lili et lui était «aussi vrai que possible». En 2020, lorsque les rumeurs d’une rupture entre eux a pris d’assaut les réseaux sociaux, Cole s’est senti forcé de faire une publication Instagram pour clarifier le tout.

AFP

• À lire aussi: Voici l'historique complet de la relation entre Cole Sprouse et Lili Reinhart

Il avait alors publié, en août 2020, une photo de Lili. Sous celle-ci, Cole, habituellement très discret à propos de sa vie privée, avait expliqué ceci : «Lili et moi nous sommes laissés initialement en janvier de cette année, pour finalement décider de nous séparer de façon permanente en mars. Quelle incroyable expérience ce fut, je me sentirai à tout jamais chanceux d’avoir eu la chance de tomber amoureux. Je ne lui souhaite rien d’autre que l’amour et le bonheur dans le futur. C’est tout ce que je vais dire à ce sujet, tout ce que vous entendez d’autre n’est pas pertinent.»

Le jeune homme a expliqué à GQ que cette publication reçoit régulièrement des commentaires d’abonnés qui ne digèrent toujours pas la rupture, pratiquement 2 ans plus tard.

Selon Cole, à chaque fois qu’il tente de publier quelque chose avec sa nouvelle amoureuse, Ari Fournier, ses fans signalent la photo comme étant de l'intimidation. Ils sont si nombreux qu'à chaque fois, Instagram retire la photo.

AFP

Le pire là-dedans est que le phénomène se produit même sur les comptes Instagram de leurs amis s’ils partagent une photo de Cole et Ari.

À propos de Riverdale, Cole a avoué qu'après 6 saisons d'histoires (et une 7e qui a récemment été annoncée) de plus en plus complexes et parfois excentriques, la majorité des acteurs sont près à «boucler la boucle et passer à la prochaine étape de leurs vies».

Bien qu’il soit reconnaissant du succès que lui a amené Riverdale, il est clair que Cole apprécie moins le fait que sa vie amoureuse soit scrutée de cette façon par ses admirateurs.

On le comprend!

À voir aussi : Voici avec qui les acteurs de Bridgerton sont en couple dans la vraie vie