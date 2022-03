La Terre frappée par une tempête solaire: ça veut dire quoi, au juste?

Partager







La Terre est frappée, depuis hier, par une tempête solaire qui pourrait demeurer active encore pour quelques jours. Mais c’est quoi, au juste, une tempête solaire? Est-ce qu’on doit s’inquiéter et à quoi on peut s’attendre? On vous explique.

Comment ça se produit, une tempête solaire?

D’abord, il faut savoir qu’il y a de l’activité magnétique à l’intérieur du Soleil. Cette activité magnétique crée des tâches sur la surface de l’étoile qui finissent par briser et exploser. Lorsque cela se produit, un morceau de la surface du soleil est propulsé dans l’espace.

«Si la Terre se trouve à proximité de ce morceau qui a été éjecté, ce morceau peut entrer en collision avec la Terre», explique le directeur du Planétairum Rio Tinto Alcan, Olivier Hernandez.

Heureusement, la Terre possède un champ électromagnétique qui agit comme bouclier. Lorsqu’un morceau de Soleil s’approche de la Terre, le noyau terrestre produit en effet un champ magnétique de protection.

«Lorsque cet éjecta qui sort du soleil va rencontrer le champ magnétique terrestre, il va être dirigé vers les pôles Nord et Sud de la Terre, et suivre les lignes de champ et rentrer dans ces pôles», poursuit Alcan Olivier Hernandez.

Est-ce qu'il y a des impacts sur Terre?

Une tempête solaire peut avoir des impacts sur Terre. Elle peut notamment perturber nos satellites, ce qui peut affecter les réseaux cellulaires, les télévisions intelligentes et les GPS.

Le mois dernier, une quarantaine de satellites de SpaceX ont d’ailleurs été détruits en raison d’une tempête solaire, a affirmé l’entreprise d’Elon Musk.

En 1989, six millions de clients d’Hydro-Québec s’étaient retrouvés sans électricité à cause d’une tempête solaire. Une surcharge momentanée dans le réseau avait en effet provoqué une panne généralisée de plusieurs heures. Depuis, la société d’État a mis en place un système permettant d’éviter une telle surcharge. Hydro-Québec suit également de près le développement des tempêtes solaires, mentionne Olivier Hernandez.

Est-ce qu'on pourra apercevoir des aurores boréales?

Les tempêtes solaires peuvent aussi avoir des conséquences positives, comme la formation d’aurores polaires, tant dans l’hémisphère nord que dans l’hémisphère sud.

«Ces aurores, c’est le moment où les particules chargées qui proviennent du Soleil rentrent en interaction avec l’atmosphère terrestre, ce qui donne lieu à des spectacles absolument incroyables», explique Olivier Hernandez.

Est-ce que ça se produit souvent?

Bonne nouvelle pour les amateurs d’aurores boréales: on risque d’en voir de plus en plus d’ici 2025, puisque les tempêtes solaires devraient se produire plus souvent, affirme Olivier Hernandez.

On se rapproche effectivement de la fin d’un cycle solaire, dont la moyenne est de 11 ans, ce qui veut dire qu’il y aura plus d’éruptions solaires. Et plus on se rapprochera de 2025, plus les tempêtes solaires seront puissantes (et les aurores boréales visibles), ajoute le spécialiste.

− Avec des informations de l’AFP