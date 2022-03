Daniel Radcliffe est vraiment «pu capable» d'entendre parler de la saga Will Smith

Partager







Ne demandez pas à Daniel Radcliffe ce qu’il pense de la gifle qu’a administrée Will Smith à Chris Rock, dimanche dernier, lors de la cérémonie des Oscars. L’acteur britannique ne veut plus en entendre parler.

De passage à l’émission Good Morning Britain, dans le cadre de la tournée de promotion de son plus récent film The Lost City, l’ancien interprète d’Harry Potter a été catégorique.

«Je suis juste tellement et dramatiquement tanné d’entendre les gens dire ce qu’ils en pensent», a affirmé Radcliffe, dans des propos rapportés par Consequence of Film.

Sans grande surprise, l’Anglais de 32 ans a donc refusé de se prononcer sur l’incident. «Je ne veux juste pas être une autre opinion qui s’ajoute aux autres», s’est-il contenté de préciser.

D’autres n’ont toutefois pas eu la même retenue, Jim Carrey se disant pour sa part «écœuré» de voir Will Smith recevoir une ovation debout pour l’Oscar du meilleur acteur qu’il venait de gagner, et ce, malgré le geste qu’il avait commis à l’endroit de Chris Rock quelques minutes plus tôt.

Pour sa part, le receveur de la claque en question a réagi mercredi soir sur scène, Rock soutenant qu’il était «encore en train de digérer ce qui s’était passé».

Toujours pas de Wolverine pour Radcliffe

Lors de la même entrevue avec Good Morning Britain, Daniel Radcliffe a notamment eu à répondre à une autre question peut-être pas aussi controversée, mais tout de même un peu épineuse: va-t-il, oui ou non, finir par arborer les griffes de Wolverine dans un prochain X-Men, comme le veut la rumeur?

Eh bien, vous serez assurément déçu (ou peut-être soulagé?) d’apprendre que rien n’a bougé de ce côté.

Comme dans une autre entrevue donnée un peu plus tôt en mars, l’acteur a nié les échos le voyant reprendre le rôle longtemps défendu par Hugh Jackman.

«Je n’arrête pas de me le faire demander et j’essaie toujours juste de répondre: "Non, ça ne se passe pas, c’est juste une rumeur sur Twitter". Et tout le monde continue de prendre ça comme une confirmation, mais c’est juste une théorie de fans pour le moment. Toutefois, j’accueille bien la comparaison. Je veux dire, qui n’aimerait pas être comparé à Hugh Jackman?»

Néanmoins, Radcliffe a ajouté qu’il ne fallait «jamais dire jamais»... tout en prenant soin de modérer les attentes. «Je suis convaincu que Marvel regarde tout ça en se disant: "On ne pense pas à toi mec, ne nous le demande pas''», a-t-il complété.

D’ici à ce que Marvel se décide à faire le bon choix (oui, on l’a dit) et à embaucher Radcliffe, on peut voir l’acteur dans The Lost City, à l’affiche en ce moment au cinéma.

