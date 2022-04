Burger King lance un burger flexitarien pour les végétariens qui aiment manger de la viande

Partager







En France, les restaurants Burger King ont trouvé un bon moyen de satisfaire leurs clients ambivalents: mettre une boulette de viande et une boulette végétale dans le même Whopper.

Depuis quelques années, la plupart des grandes chaînes de restauration rapide offrent des sandwiches végétariens à leur clientèle.

Ces burgers, dont la qualité n’a plus rien à envier à celle des burgers «traditionnels», plaisent même aux carnivores.



Et, à l’inverse, quand on est un végétarien un peu «lousse», on ne déteste pas manger un burger à la viande, à l’occasion.

Choisir entre les deux versions peut donc devenir un calvaire pour ceux et celles qui ont de la misère à se décider au restaurant.

Burger King France a réglé ce problème en mettant sur le marché le premier burger flexitarien au monde: le FlexiWhopper.

Enfin un burger qui va mettre tout le monde d'accord. Publié par Burger King France sur Vendredi 1 avril 2022



Ce «premier burger végétarien pas végétarien» est constitué de deux boulettes: une de boeuf haché et une autre végétale.

Du coup, voilà donc une bonne manière, pour nos amis français, de diminuer leur consommation de viande, sans l’arrêter complètement.



Le FlexiWhopper est disponible dès aujourd’hui, le 1er avril, dans les Burger King français.

Image Burger King France





Évidemment, en raison de sa date de lancement, beaucoup de gens croient qu’il s’agit d’un poisson d’avril.



En fait, même nous, on croyait que c’en était un.

Mais on a «fait nos recherches», et plusieurs internautes semblent dire que le FlexiWhopper est vraiment au menu des Burger King français.

Capture d'écran / Facebook

Capture d'écran / Facebook

Capture d'écran / Facebook

Reste à voir s’il y sera encore demain...

