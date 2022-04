Cinq raisons qui font de Kirby and The Forgotten Land une source de réconfort [CRITIQUE]

Partager







La petite boule rose de Nintendo est de retour dans Kirby and the Forgotten Land, un tout nouveau jeu 3D qui n'a qu'un seul but: égayer nos journées.

Ne cherchez pas de défis à la Soulsborne, on est dans un tout autre registre ici et c’est tant mieux! À part peut-être pour Kirby’s Adventure sur NES, c’est impossible de rager contre un jeu de la franchise. Je crois fermement que Kirby a été créé dans le seul but de nous rendre heureux, car c'est impossible de ne pas sourire en le voyant!

Capture d'écran Nintendo

On sait donc à quoi s’attendre avec Kirby and the Forgotten Land. Le nouveau jeu sur Switch ne réinvente pas la roue, mais, des fois, ça fait du bien de revenir dans le confort de ses vieilles pantoufles.

On oublie tout autour de soi

Capture d'écran Nintendo

Lorsqu’on est aspiré dans le monde de Kirby, on oublie tous les tracas et soucis de la journée. Le jeu a été développé de telle sorte qu’on soit englouti dans la joie, les couleurs et la musique joyeuse. C’est le jeu idéal auquel jouer après une mauvaise journée au bureau.

Le jeu est vraiment facile, et il existe un mode encore plus facile!

On ne se casse pas la tête avec des énigmes cryptiques dans Kirby and the Forgotten Land. Les tableaux sont simples, sans toutefois tomber dans l’ennui. Malgré sa facilité, le jeu offre quand même assez de défis pour qu’on sente qu’on travaille juste un petit peu. Envie d’un peu plus d’accessibilité pour les plus jeunes (ou les plus vieux même!)? Il existe un mode encore plus facile, parfait pour les gamers en herbe.

Un réel plaisir à jour à deux

Kirby and the Forgotten se savoure bien seul, mais avec un ami, c’est encore plus amusant! C’est le jeu parfait à jouer avec de jeunes enfants et sera une belle introduction aux jeux de plateforme pour les plus petits. De plus, il y a quelques mini-jeux qu’on débloque dans le village des Waddle Dee qui sont vraiment amusants à jouer à deux.

La musique est étonnamment enivrante

De toute la bande sonore du jeu, il n’y a pas une chanson qui tape sur les nerfs. J’ai même été surprise par le ton au goût du jour de certaines musiques de tableaux et c’est rafraîchissant à entendre dans un jeu comme Kirby.

Le design des niveaux varié

Capture d'écran Nintendo

Malgré la facilité des niveaux, les développeurs ont réussi à nous offrir une variété de designs. Il ne faut pas s’attendre à quelque chose d’aussi ambitieux qu’un Mario, par exemple. Mais il y a assez de différences dans la jouabilité et dans les mécaniques de jeu pour rendre le jeu accrocheur. De plus, les pouvoirs Mouthful Mode, où Kirby absorbe un objet et ne fait qu’un avec lui, ajoutent un niveau au style de jeu qui rend l’aventure sympathique et intéressante.

Est-ce que le jeu vaut la peine?

Kirby and the Forgotten Land est un réel plaisir à jouer. Les quelques pouvoirs, qui peuvent être améliorés en trouvant des plans à travers l’aventure, permettent au joueur de rester engagé jusqu’à la fin.

Capture d'écran Nintendo

L’accent du jeu a aussi été mis sur les objets à collectionner, ainsi que les énigmes et défis mystères placés ici et là, ce qui compense sur la faible difficulté du jeu. Bien que celle-ci pourrait décourager les joueurs vétérans à la recherche d’un défi, elle rend plutôt service au jeu et fait de Kirby and the Forgotten Land une aventure ultra accessible et amusante.

Capture d'écran Nintendo

On conseille toutefois d’attendre que le jeu tombe en solde. Même si celui-ci est plaisant, il ne faut que 9 heures pour terminer l’histoire principale et 22 heures pour le compléter à 100 % (dans les deux difficultés de jeu). Ça revient donc un peu cher pour un jeu à 80$.

Cela étant dit, Kirby and the Forgotten Land reste vraiment un baume qui fait beaucoup de bien!

*Le test a été effectué sur Nintendo Switch grâce à un code fourni gracieusement par Nintendo. Kirby and the Forgotten Land est maintenant disponible sur Nintendo Switch.