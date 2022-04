Deux enfants ramènent un écureuil mort à la maison: leur maman capote, mais c’est quand même adorable comme moment

Partager







Deux mignons enfants ont causé une frayeur à leur mère en méprenant un écureuil mort et congelé pour une décoration.

Jennifer Boudreau, une mère de deux enfants de Montréal, a partagé sur TikTok une scène de vie familiale à la fois dégoûtante et attendrissante.

Dans les images publiées sur le réseau social il y a quatre jours et mises en vedette sur le site Petit Petit Gamin, on peut voir le petit Laurier et sa soeur qui se tiennent debout sur le perron de leur maison, juste devant la porte.

Laurier tient, dans sa main gauche, ce qu’il croit être une décoration. Mais ce n’est pas une décoration.

Puisqu’une image vaut mille mots:



La tête que Laurier et sa soeur font quand ils apprennent que l’écureuil est mort n’a pas de prix!

Dans la deuxième partie de la scène, on voit que les deux enfants n’acceptent tout simplement pas le fait que c’était un vrai animal.



Laurier continue d’être persuadé que l’écureuil était en bois.



On souhaite bien du bonheur à cette petite famille et plein d’autres belles découvertes dans la nature!

