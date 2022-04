Jusqu’à 40% de rabais sur des peluches Minecraft qu’on veut ajouter à notre collection [PHOTOS]

Partager







On n’a jamais trop de peluches à la maison. Alors, pourquoi ne pas en ajouter une de plus à sa collection parmi une sélection de Minecraft? Enfin, un Creeper qu’on peut approcher sans exploser!

En plus d’être mignonnes et d’amener du réconfort, elles font d’excellents coussins décoratifs dans un salon ou sur le lit et amènent une belle touche de personnalité à la maison.

Pour un temps limité, il sera possible de commander un nouveau compagnon rembourré parmi la sélection de peluches Minecraft, toutes aussi charmantes les unes des autres.

Enderman et Creeper

Lot de 2 peluches - 26,99 $ 15,99 $

Disponible ici

Courtoisie Amazon

Enderman et Ender Dragon

Lot de 2 peluches - 29,99 $ 19,99 $

Disponible ici

Courtoisie Amazon

Abeille

Jouet en peluche de 17 cm - 25,99 $ 15,99 $

Disponible ici

Courtoisie Amazon

Axolotl

Jouet en peluche de 32 cm - 23,99 $ 15,99 $

Disponible ici

Courtoisie Amazon

Loup

Jouet en peluche de 20 cm - 18,99 $ 11,99 $

Disponible ici

Courtoisie Amazon

Lapin

Jouet en peluche de 16 cm - 18,99 $ 13,59 $

Disponible ici

Courtoisie Amazon

Ocelot

Jouet en peluche de 24 cm - 18,99 $ 13,59 $

Disponible ici

Courtoisie Amazon

Tortue de mer

Jouet en peluche de 23 cm - 19,99 $ 13,59 $

Disponible ici

Courtoisie Amazon

Chat

Jouet en peluche de 18 cm - 18,99 $ 14,39 $

Disponible ici

Courtoisie Amazon

Cochon

Jouet en peluche de 26 cm - 22,99 $ 17,28 $

Disponible ici

Courtoisie Amazon

Ghast

Jouet en peluche de 15 cm - 16,99 $ 15,19 $

Disponible ici

Courtoisie Amazon

