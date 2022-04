«Plus en danger dans un centre jeunesse qu’à la maison»: la détresse d’une ado laissée à elle-même

Partager







Le père d’une adolescente placée en centre de réadaptation pour jeunes en difficulté en raison de troubles de santé mentale dénonce les mesures d’isolement «insensibles», qui auraient fait réapparaître les idées suicidaires et d’automutilation de sa fille. Si bien qu’il a décidé de devancer son retour à la maison, croyant qu’elle y sera plus en sécurité.

«Son séjour ne semble plus servir à grand-chose. Avec ce que j’ai vu dernièrement, je ne veux pas qu’elle continue là-bas, ça va nuire à son état», laisse tomber le père de la jeune placée depuis septembre au Centre Dominique-Savio, à Montréal.

Sa fille n’avait jamais eu de problèmes avant la pandémie, mais le premier confinement au printemps 2020 a fait exploser son anxiété. Elle a arrêté de manger et s’est mise à fondre à vue d’œil.

«Le problème a pris de l’ampleur graduellement. Suite à une visite à l’urgence, ils ont remarqué des problèmes avec ses signes vitaux. Elle a été admise pour son premier deux mois à l’automne 2020», raconte le père.

«Le trouble alimentaire est resté en arrière-plan très longtemps, mais ça s’est transformé en automutilation et idées suicidaires, plusieurs visites à l’urgence, un autre séjour en psychiatrie qui a duré près de deux mois en 2021, et, finalement, une tentative de suicide en septembre.»

C’est à ce moment que la famille a demandé un placement d’urgence.

«Elle menaçait de recommencer et voulait rester à l’hôpital, où elle se sentait en sécurité. Mais une fois son état physique amélioré, ils ne pouvaient pas la garder. Elle nécessitait une attention 24/7», explique-t-il.

Plus en danger qu’à la maison

Depuis son arrivée au centre, l’adolescente est encore plus recluse et ses problèmes ont refait surface, s’inquiète le père. Sa fille se trouverait toujours sans plan d’intervention après six mois de placement. Il signale également le manque d’écoute et d’empathie du personnel.

«Elle avait un tampon coincé depuis 24 heures. Elle a demandé de l’aide, mais on lui a dit que ce n’était pas grave et que ça pouvait attendre, déplore le père. Je suis allé la chercher et je l’ai amenée à l’urgence.»

«Elle est plus en danger dans un centre jeunesse qu’à la maison, déplore-t-il. J’étais rendu au point de dire à ma fille de fuguer pour que j’aille la chercher.»

Isolée à cause de la COVID-19

Depuis Noël, l'adolescente a été mise en isolement trois fois après avoir été en contact avec un cas positif à la COVID-19, malgré l’absence de symptômes, deux résultats négatifs à des tests de dépistage et le fait que cette mesure ne soit plus exigée depuis le 12 mars pour tout le Québec.

Assignée à «sa petite chambre» 24 heures sur 24, elle devait y prendre ses repas «qu’ils ont déjà oublié de lui amener», souligne-t-il. Elle devait aussi demander pour aller aux toilettes et elle ne pouvait pas fréquenter l’école.

«Après deux jours enfermée dans sa chambre, ses idées suicidaires, d’automutilation et la déprime reviennent en force. Elle appelle à l’aide. Après une discussion avec le personnel, j’ai pu aller chercher ma fille et je l’ai gardée ici jusqu’à la fin de cette période», détaille le père.

Depuis lundi, les jeunes placés en centre jeunesse et qui ont été en contact étroit avec une personne positive ne sont plus isolés dans leur chambre. Ils ne peuvent toutefois pas sortir de leur unité ni fréquenter l’école pendant cinq jours, confirme l’attachée de presse du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Jocelyne Boudreault.

Dans une mise à jour du 24 mars, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) confirme toutefois que cette mesure d’isolement préventif n’est plus nécessaire. «La directive devrait changer cette semaine», assure Mme Boudreault.

Personnel épuisé

À Montréal et partout au Québec, la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) manque cruellement de personnel. Et la pandémie a empiré la situation.

«On a une éclosion dans notre unité. Trois employés ont la COVID et il n’y a personne pour les remplacer. Les gens compensent et font du temps supplémentaire, parce qu’ils ont le cœur sur la main. Une de mes collègues a fait 40 heures en trois jours», raconte un éducateur au Centre jeunesse de Montréal qui a requis l’anonymat par peur de représailles.

Mais, pour lui, le temps supplémentaire est impensable. «Je ne veux pas péter au frette, ça n’aiderait personne», dit-il.

Celui qui travaille depuis 4 ans dans un foyer de groupe pour adolescentes constate la détresse psychologique des jeunes en centre de réadaptation. Comme le père de l'adolescente, il dénonce leur isolement excessif.

«La majorité des jeunes sont en centre parce qu’ils subissent de la maltraitance ou qu’ils ont des problèmes de santé mentale. Ils ne sont pas en prison», fait-il valoir.

«Avant la COVID, il y avait des problèmes. Mais là, ça n’a pas de sens, poursuit l’éducateur. Ça donne l’impression que politiquement, on s’en fout des jeunes. Ils sont de plus en plus poqués. Les services de première ligne sont kaput. C’est frustrant, mais je trouve ça surtout triste.»

Les jeunes vulnérables, l’angle mort

Pour le député solidaire de Jean-Lesage et porte-parole en matière de services sociaux, Sol Zanetti, le gouvernement sous-estime l’importance de la santé mentale des jeunes vulnérables qui sont, selon lui, les «grands oubliés» de la pandémie.

«On les soumet à des mesures encore plus dangereuses que la COVID sur leur santé. Il n’y a pas grand-chose de plus dangereux que des idées suicidaires, regrette-t-il. Des mesures de confinement, ça sert à éviter des risques pour la santé. Pas le contraire.»

La psychologue clinicienne Geneviève Beaulieu-Pelletier rappelle que l’entrée en vigueur des mesures sanitaires a été difficile pour les adolescents. «Quand le quotidien est dicté par le gouvernement, ça limite le besoin d’autonomie qui est fondamental pour ces jeunes.»

Et certains, déjà fragiles, ont tout simplement craqué sous le poids du confinement prolongé.

«Ce n’est pas la pandémie qui crée les problèmes psychologiques, mais ça peut venir réactiver des enjeux latents, qui existaient déjà, mais qui ne se manifestaient pas en symptômes», ajoute la spécialiste.

