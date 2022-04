Le restaurant Beau Mont propose une promotion alléchante pour les 35 ans et moins

Partager







Toutes les excuses sont bonnes pour se réunir autour d'un bon repas (et d'une bonne bouteille de vin).

Budgets serrés, vous serez ravis d'apprendre que le restaurant Beau Mont offre une promotion pour les 35 ans et moins.

Dans un effort de permettre à sa jeune clientèle de découvrir son menu, le Beau Mont offre une réduction de 20% sur la nourriture pour les 35 ans et moins ce mois-ci.

Voilà l'occasion parfaite pour se gâter et rassembler ses amis autour d'un repas gastronomique. Les propriétaires, le chef Normand Laprise et Christine Lamarche (Toqué, Basserie T) proposent une cuisine de saison qui mêle légumes frais, viandes et poissons sous différentes déclinaisons.

Consommé de fruits de mer, roulade de poulet et pancetta, queue de lotte poêlée: le menu est en constante évolution afin de s'adapter aux saisons et respecter la capacité des producteurs locaux.

L'aménagement du restaurant est signé par Sid Lee Architecture. À la fois invitant et chic, ce restaurant de Parc-Extension est l'une des meilleures tables du coin.

Évidemment, une pièce d'identité sera demandée afin de profiter de la réduction. La promotion sera en vigueur tous les mardis et mercredis de ce mois-ci. Les réservations sont toujours recommandées.

Restaurant Beau Mont

Tous les mardis et mercredis du mois d'avril

950, avenue Beaumont, local 105, Montréal

