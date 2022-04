Noto MTL : des expériences culinaires secrètes sur réservation seulement

Partager







La plupart des speakeasy montréalais n’ont plus de secrets pour les citadins qui aiment ce genre de lieux mystères.

C’est pourquoi Noto MTL, un nouveau venu de la scène événementielle montréalaise, risque d’en intriguer plus d’un.

Noto MTL est un restaurant éphémère qui ouvre sporadiquement pour offrir des expériences culinaires qui sortent de l’ordinaire.

Comment ça fonctionne? C’est simple et mystérieux à la fois. La date, le thème et le tarif sont annoncés sur le compte Instagram de Noto MTL et il faut réserver via le courriel noto.mtl@gmail.com.

Le menu et le lieu sont dévoilés aux participants quelque temps avant la date de l’évènement.

Par exemple, la prochaine expérience culinaire aura lieu le 5 avril prochain. Les places se sont réservées en moins d’une heure environ. Le thème sera 1001 Nuits et le repas coûtera 64$ par personne.

C’est le chef Salvatore Armonia qui est derrière ces sublimes expériences. Sa créativité est sans borne, la preuve : c’est lui qui a amené le concept des Zizi Pop à Montréal, et plus récemment celui du premier «avocado bar» en ville, le Avo MTL.

Si ce genre d’expérience vous parle, on vous invite à surveiller de près la page de Noto MTL pour savoir quand aura lieu la prochaine expérience culinaire après celle du 5 avril.

