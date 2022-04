Vladimir Poutine souffre-t-il d’un cancer? Des rumeurs courent son état de santé

Partager







Le président Vladimir Poutine souffre-t-il d'un cancer? Est-il sur le point de craquer? Les rumeurs sur la santé du président russe vont bon train, alors que le Kremlin s'efforce de maintenir le mystère entourant son état.

Selon le média d’enquête russe Proekt – qui n’est pas affilié à l’État russe, au contraire! –, Vladimir Poutine pourrait souffrir − ou avoir souffert − d'un cancer de la thyroïde.

Dans une enquête publiée aujourd'hui, le média révèle en effet que des médecins auraient accompagné Poutine lors de ses déplacements à sa résidence de Sotchi de 2016 à 2019, dont un chirurgien du cancer de la thyroïde. Ce dernier aurait passé 166 jours à Sotchi entre 2016 et 2019.

Au total, ce serait cinq médecins qui auraient suivi Vladimir Poutine en 2016 et 2017 et neuf en 2019, rapporte le média indépendant The Moscow Times.

Pour en arriver à ses conclusions, Proekt a épluché les factures d'hébergement de ces médecins, qui sont publiées sur le site du kremlin, pendant les dates où le président Poutine était à Sotchi, officiellement ou en secret.

Un jardin très secret

Toujours selon le Proekt, Vladimir Poutine aurait subi une chirurgie en novembre 2016. Trois ans plus tard, en novembre 2019, des neurochirurgiens auraient rejoint son entourage pour traiter une possible rechute.

Dans une vidéo, le rédacteur en chef du média d'enquête, Roman Badanine, précise qu’en 23 ans de règne, «le pays ne connaît pas un mot de vérité sur la condition physique et émotionnelle de celui qui le gouverne».

«Nous pouvons affirmer qu’au terme de son mandat présidentiel actuel, le dirigeant russe n’est pas en bonne santé», a-t-il affirmé, selon The Moscow Times.

Moscou a démenti les informations avancées par Proekt dans son enquête.

Poutine sur le point de craquer?

Il n'y a pas que le physique de Vladimir Poutine qui soulève des questions: sa santé mentale aussi, laquelle se serait dégradée depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, que le président russe espérait courte.

C'est du moins ce qu'avance le média japonais Nikkei Asia, qui a analysé, avec l'entreprise Risk Measurement Technologies, 1h19 min d'enregistrements vocaux de Vladimir Poutine. Ces séquences ont été enregistrées entre le 1er février au 18 mars.

Selon leur analyse, le niveau de stress de Poutine, qui avait augmenté peu avant le début de la guerre, a bondi au début du mois de mars, alors que la guerre continuait et que la Russie était visée par de multiples de sanctions de partout dans le monde.

Un stress 40% plus élevé

Les analystes ont comparé la bande audio à un discours que Vladimir Poutine a donné en septembre 2020, devant l’Assemblée générale des Nations unies.

Le 21 février, ils auraient remarqué un changement significatif dans la voix du président russe, lors d’une réunion télévisée du Conseil de sécurité de Russie.

Durant cette réunion, la voix de Poutine vacillait entre des timbres de voix associés à des niveaux de stress élevé et faible, ce qui témoignerait d'une instabilité mentale, affirme à Nikkei le président de Risk Measurement Technologies, Kanji Okazaki.

AFP Le président russe Vladimir Poutine qui préside une réunion avec les membres du Conseil de sécurité à Moscou le 21 février 2022.

Puis, le 10 mars dernier, Poutine semblait de nouveau particulièrement tendu, lors d’une réunion avec des responsables gouvernementaux. Il y affirmait que Moscou allait prendre des mesures de représailles contre les entreprises étrangères qui se retiraient du pays.

À ce moment, son niveau de stress vocal était plus de 40% plus élevé que la moyenne, selon le média japonais.

− Avec les informations de The Moscow Times et Nikkei Asia