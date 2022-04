Voici tout ce qui s’est dit sur l’affaire Will Smith-Chris Rock depuis dimanche

Partager







Chris Rock, famille Pinkett-Smith, Académie, Jim Carey: la gifle que Will Smith a assénée à Chris Rock lors de la 94e cérémonie des Oscars a fait couler beaucoup d’encre. Voici tout ce qui s’est dit depuis dimanche sur cette affaire.

Chris Rock

L’humoriste américain est sorti de son mutisme mercredi soir, lors d'un spectacle qu'il donnait à Boston. Le magazine Variety a d’ailleurs publié un extrait audio de ses propos.

«Je n’ai pas grand-chose à dire sur ce qui s’est passé, donc, si vous êtes venus pour entendre ça, j’ai un spectacle entier que j’ai écrit avant ce week-end, a lancé Chris Rock. Je suis encore en train de digérer ce qui s’est passé. Donc, à un moment donné, je vais parler de cette merde. Et ce sera sérieux et drôle.»

Il n’a pas porté plainte contre Will Smith.

Will Smith

L'acteur s’est excusé à Will Smith dans une publication Instagram.

«J’aimerais m’excuser publiquement à toi, Chris. J’ai dépassé les bornes et j’ai eu tort. Je suis embarrassé et mes actions ne représentent pas l’homme que je veux être», a écrit l’acteur oscarisé.

«La violence sous toutes ses formes est toxique et destructrice. Mon comportement [...] est inacceptable et inexcusable. [...] J’ai réagi de manière émotionnelle», poursuit Smith.

La famille Pinkett-Smith

L’actrice Jada Pinkett-Smith, qui était visée par la blague de Chris Rock, a publié sur son compte Instagram un très court message.

«C’est une saison pour la guérison et je suis là pour ça», a écrit l'actrice qui souffre d'alopécie, une maladie qui lui a fait perdre ses cheveux.

Il n'y a toutefois pas que cette publication qui a fait jaser. Dans une vidéo publiée mercredi qui montre l'altercation sous un autre angle, on peut voir Jada Pinkett-Smith éclater de rire une fois la gifle donnée.

Jaden Smith, le fils du couple, a pour sa part écrit lundi que «c’est comme ça que ça fonctionne» chez les Smith.

La mère de Will Smith

En entrevue à ABC, mardi, Carolyn Bright, la mère de Will Smith, a affirmé qu’elle n’avait pas reconnu son fils.

«C’est une personne très sociable. C’est la première fois que je le vois s’emporter comme ça. Première fois de sa vie... je ne l’ai jamais vu faire ça», a-t-elle insisté.

La femme de 85 ans a dit avoir parlé de l’incident à son fils le lendemain et lui avoir conseillé de prendre des vacances pour se reposer.

L’Académie

L’Académie des arts et sciences du cinéma, qui décerne les Oscars, aurait demandé à Will Smith de quitter la salle après son geste violent.

«Si nous souhaitons préciser qu’il a été demandé à M. Smith de quitter la cérémonie et qu’il a refusé, nous reconnaissons également que nous aurions pu gérer la situation différemment», a écrit l’Académie dans un communiqué.

Une «action disciplinaire» pourrait lui être imposée. L’acteur de 53 ans pourrait faire face à une suspension ou être exclu de l’Académie, qui compte près de 10 000 membres.

Wanda Sykes

L’une des trois présentatrices de la soirée des Oscars, l'humoriste et comédienne Wanda Sykes, a déclaré que l’incident l’avait littéralement «rendue malade».

«Et je suis encore un peu traumatisée», a-t-elle affirmé à l'animatrice Ellen DeGeneres, ajoutant que Will Smith n’aurait jamais dû être autorisé à rester dans la salle pour recevoir son trophée.

«Cela envoie un mauvais message. Si vous agressez quelqu’un, on vous fait sortir du bâtiment, un point c’est tout», a-t-elle dit.

Jim Carrey

Dans une interview sur CBS mardi, l’acteur canadien Jim Carrey a lourdement critiqué le public des Oscars pour avoir manqué de courage à la suite de l’incident.

«J’étais écœuré. J’étais écœuré par l’ovation debout. Hollywood manque tout simplement de courage de toutes parts, et c’est vraiment comme si c’était une indication très claire que nous ne sommes plus le club des gens cool», a-t-il dit.

Il a ajouté: «Ça a jeté un voile sur le grand moment de tout le monde. Beaucoup de gens ont travaillé très dur pour arriver à cet endroit et pour avoir leur moment dans la lumière et obtenir leur prix pour le travail qu’ils ont fait, a-t-il déclaré. C’était un moment tellement égoïste, qui a jeté un voile sur tout ça.»

Whoopie Goldberg

Durant le talk-show The View, la coanimatrice et humoriste Whoopie Goldberg a (un peu) défendu Will Smith.

«Je crois simplement qu’il y a eu beaucoup de choses qui se sont probablement accumulées. En 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, il y a eu de nombreuses blagues sur le couple et sur leur mariage. Certaines drôles, certaines très basses. Je crois qu’il a réagi de manière excessive [...] Je pense qu’il a eu un de ces moments où il voulait que ça s’arrête. Et puis, tu as toute la pression d’espérer gagner et d’essayer de garder un visage convenu...»

«Je comprends. Ce n’est pas tout le monde qui agit comme on aimerait qu’ils agissent sous pression. Certaines personnes mordent, il a mordu», a-t-elle ajouté.