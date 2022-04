7 (autres) stars qui ont changé de tête pour le printemps

Partager







Le printemps est à nos portes et le redoux donne envie aux célébrités de s’offrir un petit (ou un gros) changement capillaire!

• À lire aussi: 10 vedettes qui ont changé de tête en vue du printemps

• À lire aussi: Camila Cabello est la dernière star à adopter la controversée coupe Longueuil

Depuis quelque temps, les vedettes d’ici et d’ailleurs semblent toutes rendre visite à leur coiffeur. De nouvelles franges aux couleurs éclatées en passant par des coupes edgy, on remarque de multiples changements inspirants!

Les colorations du moment? Le blond luxueux et le roux, sans hésiter.

Voici donc 7 stars qui ont changé de tête récemment :

1. Selena Gomez

AVANT

APRÈS

La chanteuse avait dévoilé un carré chic il y a de cela quelques mois, pour finalement arborer une longue crinière dans plusieurs photos et sur les tapis rouges. Finalement, Selena a décidé de retirer ses rallonges et d’opter pour un bob plus court, dégradé et doté d’une jolie frange! On prédit que cela sera LA coupe de l’été 2022.

2. Ludivine Reding

AVANT

APRÈS

La star de Fugueuse, qui est blonde depuis un moment déjà, a rendu visite au coloriste Max Gourgues pour rafraîchir le tout. La couleur est plus claire et dorée que le blond plutôt châtain de Ludivine dans les derniers mois.

3. Hailee Steinfeld

AVANT

APRÈS

AFP

L’actrice de 25 ans, qui est généralement brunette, a opté pour un vent de fraîcheur dans sa crinière. Sur le tapis rouge du party Vanity Fair, qui a eu lieu après les Oscars, elle a dévoilé au grand jour sa nouvelle coloration «blond luxueux» qui lui va à ravir!

4. Mariana Mazza

AVANT

APRÈS

L’humoriste québécoise portait ses cheveux longs et d’un brun plutôt foncé depuis un moment. Elle s’est rendue au salon Privé par David D’Amours pour un changement surprenant : un bob d’une couleur que David a qualifié de «pêche brûlée»! Quelle audace.

5. Claudia Bouvette

AVANT

APRÈS

Adepte des couleurs funky (elle a déjà eu les cheveux vert lime), Claudia porte sa crinière blonde teinte de bleu depuis plusieurs mois. Après un passage marqué à l’émission Big Brother Célébrité, la chanteuse s’est rendue au salon Art Of pour rafraîchir son bleu avec une colo signée Claude Gervais.

6. Gigi Hadid

AVANT

APRÈS

La mannequin est retournée au blond pour lequel on la connaît après avoir porté le roux en 2021. Eh bien, surprise, elle a poussé le look au max en optant pour un blond platine lors d’une séance photo pour Maybelline.

7. Sydney Sweeney

AVANT

APRÈS

Blonde depuis des années, Sydney en a surpris plus d’un en changeant sa couleur pour un roux qui tire plutôt sur le blond vénitien. Peu de temps après ce changement, l’actrice d’Euphoria a décidé de couper ses mèches du devant pour former une adorable frange rideau. On adore!

À voir aussi :