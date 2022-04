Toutes les actrices de Bridgerton portent cet illuminateur pour leur «glow»

Partager







Les fans de Bridgerton auront sans aucun doute remarqué à quel point les actrices ont un magnifique teint lumineux. Bonne nouvelle, on connaît enfin le secret derrière ce glow!

• À lire aussi: Voici tout ce qu'on sait sur Bridgerton saison 3

On aime tout de Bridgerton. Les costumes, les coiffures, la chimie entre les acteurs, mais aussi les looks beauté. Toujours simples, mais parfaits, ce sont le genre de maquillages qu’on a envie de recréer tant la vie de tous les jours.

• À lire aussi: Cette tendance sexy inspirée par Bridgerton sera partout en 2022

Bien sûr, à l’époque de la Régence anglaise, Sephora n’existait pas et le maquillage était rudimentaire, mais les artistes d’aujourd’hui savent comment s’inspirer par l’époque sans pour autant la recréer.

La maquilleuse officielle de l’émission, Erika Okvist, a déniché un produit magique pour illuminer le visage de toute la distribution de Bridgerton.

C’est dans une entrevue avec le magazine Allure qu’Erika a dévoilé son item fétiche pour la saison 2. Il s’agit du duo enlumineur-baume Skin Fetish pour le visage de la marque Pat McGrath.

Duo Skin Fetish de Pat McGrath, 64$ chez Sephora

À 64$, c’est un luxe, mais considérant que Sephora offre présentement d’importants rabais, il est temps de se gâter!

Ce produit magique contient deux embouts, l’un est un illuminateur classique qui offre de la brillance et une légère teinte soit rosée, champagne ou bronze. Le second bout est un baume qui hydrate la peau et lui donne un effet réflecteur, mais sans couleur ni paillettes.

Sur Bridgerton, Erika a expliqué avoir appliqué le côté baume pour les scènes de jour où un look plus naturel était de mise. Ensuite, pour les soirées plus extravagantes, elle ajoutait l’illuminateur scintillant sur les joues des actrices.

Le duo contient de l’acide hyaluronique, de l’aloès et de l’huile d’argan, tous d’excellents ingrédients qui hydratent et nourrissent la peau.

Vivez votre rêve Bridgerton en l’appliquant sur les points de lumière de votre visage et même de votre corps!

À essayer.

À voir aussi :