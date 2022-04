Addison Rae «frenche» son chum sur le tapis rouge des Grammys

Partager







La star des réseaux sociaux Addison Rae était aux Grammys, ce dimanche 3 avril, pour célébrer le meilleur de la musique, et elle en a profité pour embrasser langoureusement son amoureux sur le tapis rouge.

La soirée des Grammys est reconnue comme étant l’une où tout peut se produire, et cela inclut le tapis rouge avant la cérémonie!

Cette année, c’est de Addison Rae et Omer Fedi et de leur démonstration d’amour devant les caméras dont on risque de parler longtemps.

La paire a pris la pose devant les caméras en s’embrassant langoureusement et n’ayant pas peur de démontrer la passion qui existe entre eux.

Pour son look de soirée, Addison a opté pour une jolie robe de satin Saint Laurent, alors que son amoureux a choisi un ensemble noir assez edgy qui faisait ressortir sa chevelure rouge.

Omer était en nomination cette année aux Grammys pour son travail de compositeur sur la chanson Montero (Call Me By Your Name) de Lil Nas X.

Le couple est officiel depuis quelques mois déjà, mais est généralement assez discret sur les réseaux sociaux.

Longue vie aux amoureux!

